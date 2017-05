Daniel Constantin si-a lansat noul partid, "Pro Romania", alaturi de patru deputati plecati din ALDE si in prezenta lui Laurentiu Rebega, eurodeputat nationalist

De altfel, la eveniment a participat si fostul deputat Mihai Sturzu, membru PRU.Dupa difuzarea pe ecrane a unui filmulet in care mai multe persoane erau intrebate pe strada daca sunt multumiti de cum se face politica in Romania, Constantin a tinut un scurt discurs in fata celor circa 200 de participanti, in care a declarat ca partidul sau "isi propune sa consulte oamenii si in afara campaniei politice".Fost ministru al Mediului in guvernul Grindeanu si fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta a afirmat ca Pro Romania are deja filiale in peste 35 de judete ale tarii."Presa a speculat. Ati vazut, n-am invitat oameni politici pentru ca vreau sa facem lucrurile altfel" referindu-se probabil la Victor Ponta, despre care s-a speculat ca ar putea participa la lansarea lui Constantin, cei doi fiind apropiati."De ce Pro Romania? Acest proiect politic se numeste asa pentru ca in primul rand sunt roman, imi iubesc tara si vreau sa fac ceva pentru tara mea si eu si colegii mei. Mai ales in ultimii 14-15 ani, majoritatea liderilor politici pentru a se valida in plan personal, vin in fata presei si spun < > dar sa nu uitam ca trebuie sa fim in primul rand pro Romania si sigur ca daca esti pro roman esti si pro UE. Accente patriotice - din punctul meu de vedere niciun un om politic nu ar tebui sa fie in fruntea unui partid politic daca nu este patriot. Nu ma refer la un nationalism extremist".Acelasi mesaj l-a dat si deputatul Sorin Cimpeanu, fost ministru al Educatiei, care a spus ca "suntem pro-europeni, dar intai de toate suntem romani".La eveniment a mai participat si Sorin Minea, presedintele Federatiei Romalimenta, patronat care aduce laolalta firme din industria alimentara si a bauturilor.Discursurile au durat circa 45 de minute, apoi invitatii au ramas sa socializeze pe terasa.Evenimentul a avut parte si de un incident neplacut - o tanara a lesinat, insa si-a revenit in scurt timp.Dupa ce Daniel Constantin, Mircea Banias si Eugen Durbaca au fost exclusi din ALDE, deputatul Sorin Cimpeanu, fost ministru al Educatiei in cabinetul Victor Ponta, a demisionat pentru a se alatura Pro Romania, in timp ce Damian Florea a plecat ca urmare a propunerii de excludere facuta miercuri de Biroul Politic Executiv al ALDE "ca urmare a actiunilor intreprinse de acesta, care au lezat imaginea partidului".Constantin a anuntat joi la TVR ca viitorul partid va sustine in continuare guvernul Grindeanu din care a facut si el parte ca vicepremier si ministru al Mediului. "Cred ca trebuie sa pastram consecventa votului. Eu cred ca, pentru sanatatea societatii romanesti, Sorin Grindeanu trebuie sa reuseasca pentru ca noi sa traim mai bine si parlamentarii care sunt alaturi de noi vor sustine toate masurile bune pentru cetateni si pentru tara. Vom trage insa semnale de alarma in momentul in care lucrurile nu sunt in regula", a declarat Constantin.Plecarea lui Constantin din ALDE - de unde a fost exclus dupa ce a contestat in instanta organizarea Congresului din aceasta primavara - a avut ca moment de plecare o sedinta ALDE din care acesta a plecat, alaturi de sustintatori care ulterior l-au urmat in Pro Romania, din 19 martie.Interesant ca acest moment a avut loc la doar o zi dupa ce Rebega, vicepresedinte al grupului politic Europa Natiunilor si Libertatii (ENL) in Parlamentul European (al lui Marine Le Pen), a anuntat infiintarea polului nationalist alaturi de PRU.A doua zi, Victor Ponta a salutat acest lucru pe Facebook. "Sper ca cei care reprezinta acum partidele cu ideologie si orientare nationalist-suveranista sa aiba inteligenta si viziunea sa faca ceea ce trebuie in perioada urmatoare pentru o adevarata Uniune a Fortelor Nationale.Succes!" a scris el pe 19 martie.Atunci, Rebega a spus ca se doreste ca in polul nationalist sa fie cooptate si alte formatiuni politice, iar in viitorul apropiat va fi schitata o platforma-program care sa arate care sunt punctele care ghideaza cele doua formatiuni. El a afirmat ca accentul va fi pus pe respectul de care Romania trebuie sa se bucure in Uniunea Europeana.El a subliniat ca se poarta discutii cu toate partidele care au reprezentat in ultimii 27 de ani ideea de nationalism si national in Romania, care au in doctrina sustinerea independentei si suveranitatii, precum si ideea de ortodoxism, nominalizand Partidul Romania Mare, Uniunea Vatra Romaneasca, PUNR, Alianta Noastra.De semnalat faptul ca o serie intreaga de partide noi, mai mici, in ultimii ani au avut "Romania" in titulatura. Amintim de "Partidul Romania Unita" al lui Sebastian Ghita, "Alianta Romania Noastra" a lui Marian Munteanu, partide nationaliste, dar si de platforma lui Dacian Ciolos, "Romania 100".