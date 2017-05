Cristian Ghinea il acuza pe Nicusor Dan ca s-a opus pozitionarii USR impotriva schimbarii Constitutiei: A amenintat ca isi da demisia daca partidul se va pozitiona. Mai multi membri au cedat acestui santaj

Cristian Ghinea a scris, pe Facebook, raspunzand intr-un comentariu la o postare in care era criticat, alaturi de alti membri ai USR, pentru lipsa unei pozitii a partidului in privinta "drepturilor omului si a referendumului" ca "A fost o sedinta lunga a noului Birou National, de 10 ore. Spre final s-a discutat destul de mult propunerea lui Catalin Drula: USR ca partid sa se pozitioneze impotriva schimbarii Constitutiei. Se contura o majoritate clara pentru sustinerea propunerii. Moment in care Nicusor Dan a amenintat ca isi da demisia daca partidul se va pozitiona. Mai multi membri au cedat din pacate acestui santaj. L-am anuntat atunci pe Nicusor Dan ca daca nu avem o decizie e momentul sa isi asume personal acest lucru si ca eu m-am saturat sa raspund public pentru chestiuni pe care el le impune partidului si nu le asuma personal. Emotia produsa de anuntul sau a facut sa se voteze pentru amanare. Deci, s-a aminat prin vot (m-am opus si amanarii) pentru miercuri."Ghinea a adaugat ca "Nu e singurul lucru trist de ieri. Congresul USR a votat individual un Birou National reprezentativ, pe care Presedintele partidului il tine ocupat cu nimicuri ore in sir, dar cand e vorba despre mandate executive spune ca nu BN-ul trebuie sa decida - de pilda Comunicarea partidului - ci niste experti externi."El i-a criticat si pe colegii sai care "au intrat in Parlament defiland cu Ciolos, dar acum se pare ca ar trebui sa cer voie de la Oana Bazgan sau Cosette Chichirau sa ma asociez cu Dacian Ciolos": "La fel, eu sunt certat in BN si la grupul parlamentar pt. ca fac parte si din Romania 100, dupa ce Nicusor Dan a facut ca Dacian Ciolos sa nu vina la noi. Au intrat toti in Parlament defilind cu Ciolos, dar acum se pare ca ar trebui sa cer voie de la Oana Bazgan sau Cosette Chichirau sa ma asociez cu Dacian Ciolos. E amuzant si tragic in acelasi timp. Din interior arata si mai ciudat.""Congresul USR ne-a dat un mandat clar pentru o conducere colectiva. Nicusar Dan crede altfel. Congresul ne-a dat un mandat clar - toti membrii Romania 100 care au candidat au intrat in BN al USR - pentru ca cele doua forte reformiste sa mearga impreuna. Acest mandat este acum ridiculizat de Nicusor Dan si de garda sa pretoriana. Democratia interna e acceptata cat vrea Nicusor Dan, care fie schimba regulile, fie muta atributii daca nu iese bine la vot fie ameninta cu demisia. Not fun totusi", incheie Cristian Ghinea.Proiectul de lege privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pentru redefinirea familiei ca uniunea dintre un barbat si o femeie a fost adoptat pe 9 mai de Camera Deputatilor. Modificarea Constitutiei se va face insa doar in urma unui referendum national.Doar 22 de deputati au votat impotriva initiativei de revizuire a Constitutiei, dintre care 15 de la USR. De asemenea, 3 deputati USR s-au abtinut de la vot, printre acestia fiind si presedintele partidului, Nicusor Dan.USR anuntase anterior ca parlamentarii sai vor vota "conform constiintei" si nu in baza unei "directive de partid".