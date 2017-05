Klaus Iohannis o contrazice pe Angela Merkel: Eu cred in continuare ca baza NATO este relatia transatlantica si ea este si ramane vitala. Aceasta relatie nu poate sa dispara

"Perioada in care ne puteam baza in totalitate unii de altii e aproape incheiata. Este sentimentul pe care l-am trait in aceste ultime zile", spunea duminica Merkel in timpul unui miting electoral desfasurat la Munchen, in sudul Germaniei. "Noi, europenii, trebuie sa ne luam soarta in maini", a adaugat ea. "Trebuie sa ne batem pentru propriul destin", a continuat sefa guvernului german, potrivit careia relatiile cu presedintele francez Emmanuel Macron trebuie sa fie cu atat mai stranse.Klaus Iohannis considera insa ca "Aceasta declaratie (a Angelei Merkel - n.red.) poate a aparut in baza unor asteptari care nu au fost atinse la summit-ul NATO. Aceasta relatie nu poate sa dispara, ea poate sa fie mai intensa sau mai putin intensa, dar ele raman, aceste relatii.""Romania este de parere ca relatia transatlantica trebuie sa fie cat de solida se poate", a incheiat seful statului.