Un sfert dintre parlamentari s-au inscris in grupul legislativ pentru unirea cu Rep. Moldova si vor colabora cu Platforma Unionista "Actiunea 2012"

"Eu m-am oferit sa ii gazduiesc si ne-am propus sa constituim grupuri mai mici pe domenii diferite. Ne vom oferi sprijinul pe proiecte ce vizeaza Republica moldova, precum cetatenia, vom incerca sa amplificam numarul de infratiri cu localitatile din Republica Moldova. La sfarsitul lunii august vom avea si o vizita in Rep. Moldova pentru cei interesati" a declarat deputatul PMP Constantin Codreanu, presedintele comisiei.Intrebat daca vor promova si ideea unirii Romaniei cu Moldova, Codreanu a raspuns: "Sigur, fiecare dintre noi are o anumita tribuna, in interiorul parlamentului sau in exterior."Codreanu a adaugat ca urmatorul proiect de tara dupa aderarea la NATO si UE trebuie sa fie Unirea cu Republica Moldova.Grupul de parlamentari se va intalni lunar, iar de organizare se va ocupa Asociati.