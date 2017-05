Lia Olguta Vasilescu despre protestele fata de legea salarizarii: Pot sa faca greva. E o decizie politica, proiectul nu va fi modificat. / Saptamana viitoare ar putea fi dat votul final

"Am mai primit 40 de amendamente. (...) Am stabilit ca si strategie astazi si maine sa trecem legea prin comisie, sa dam posiblitatea Finantelor ca sa calculeze impactul inca o data de data aceasta final cu amendamentele de la Senat si ce mai luam in calcul de la Camera Deputatilor ca saptamana viitoare sa putem sa dam votul final pe aceasta lege", a declarat Olguta Vasilescu, la finalul sedintei grupului deputatilor PSD, potrivit Agerpres.Intrebata daca s-a facut un calcul preliminar pe amendamentele de la Senat, care ar fi diferenta de impact bugetar, ministrul Muncii a raspuns ca: "S-a facut un calcul, se depaseste diferenta de 32 de miliarde (impactul bugetar pana in anul 2020 - n.red.), din cauza asta trebuie sa vedem ce se intampla si la Camera Deputatilor. (...) Le-am si spus colegilor ca sunt dispusa sa sustin orice amendamente de scadere, dar nu de majorare, pentru ca de majorare deja va fi foarte greu, dar mai sunt unele reglaje care intr-adevar trebuie sa le facem. Si, din cauza asta, inainte sa intram pe lege, as vrea sa mai discut un pic cu colegii din Comisia de munca. (...) Intr-adevar, cresterea salariilor inseamna si mai multi bani din contributii sociale la bugetul de stat. Asta este foarte clar."In ceea ce priveste protestele impotriva legii salarizarii, Olguta Vasilescu spune ca "Dreptul la greva este un drept constitutional. Pot sa faca greva. Eu va spun ca este o decizie politica pe care am luat-o in coalitie si Legea salarizarii unitare, cel putin in partea de administratie, va fi exact cum a fost ea prezentata", a afirmat Olguta Vasilescu, intrebata despre protestele pe care le-au anuntat cei din primarii, CJ si prefecturi, potrivit News.ro.Ministrul Muncii a mai spus ca "nu lipseste nicio grila, este un nomenclator acolo, exista un minim care este salariul minim pe economie si exista un maxim care este indemnizatia viceprimarului"."Dupa, este un nomenclator de functii, in functie de bugetul pe care il au cei din administratie, vor putea sa faca grila de salarizare. E inutil sa precizam ca daca in Consiliul Local sau Consiliul Judetean stabilesc tot bugetul pentru localitate, de ce nu ar putea sa stabileasca si salarizarea?", a incheiat Olguta Vasilescu.