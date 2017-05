Mihai Capra: Imi doream sa castige Traian Basescu prezidentialele, dar nu atat cat sa-mi joc la ruleta libertatea

Mihai Capra, fostul secretar in MAI, a declarat, luni, la audierile din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca isi dorea ca Traian Basescu sa castige scrutinul, dar nu atat de mult incat sa-si "joace la ruleta libertatea", potrivit News.ro. Totodata, acesta a subliniat ca el crede ca nu s-au fraudat alegerile.





Mihai Capra a declarat, in cadrul audierilor, ca "nicio legislatie nu poate sa dea o siguranta de suta la suta", dar el nu crede ca s-au fraudat alegerile.





"Este o parere personala. Pleaca de la o idee - nu va ascund acum ca la momentul respectiv eu imi doream ca Traian Basescu sa castige prezidentialele, dar nu-mi doream atat de mult incat sa ma cred inamovibil pe functie sau sa-mi joc la ruleta libertatea", a raspuns fostul secretar de stat.





El a sustinut ca principala vulnerabilitate a alegerilor prezidentiale din 2009 a fost posibilitatea votului multiplu, avand in vedere ca au existat sectii speciale de vot.





"Am identificat ca principala vulnerabilitate a alegerilor posiblitatea votului multiplu, avand in vedere existenta sectiilor speciale in care se putea vota, in care puteau vota cetatenii care nu erau in localitatea de domiciliu in ziua respectiva. In acest sens s-au luat cateva masuri - una, folosirea de timbre autocolante pentru aplicarea pe documentul cu care cetatenii se prezentau in sectiile de votare.(...) S-a luat decizia ca in aceste sectii speciale sa fie montate camere de luat vederi pentru a inregistra timp de 14 ore procesul electoral, fara a altera secretul votului. La final ele erau trecute pe suport magnetic, DVD-uri sau carduri, se sigilau si ajungeau la AEP pentru a construi probe in cazul in care s-ar fi constatat ca cineva ar fi votat multiplu", a explicat Mihai Capra.