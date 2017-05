Ana Maria Patru a refuzat sa vina la audierile din cadrul comisiei de ancheta privind alegerile din 2009 

Fosta presedinta a AEP Ana Maria Patru a trimis o scrisoare comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in care informeaza ca declina invitatia la audieri, informeaza News.ro. Ea era asteptata luni, 29 mai, la comisia de ancheta.





"V-am distribuit scrisoarea doamnei Ana Maria Patru. Declina prezenta la lucrarile comisiei si ne trimite un document pe care va rog sa il analizati si o sa discutam ulterior", i-a informat Mihai Fifor pe membrii comisiei.





Senatorul USR Mihai Gotiu a intrebat ce se poate face in cazul in care Ana Maria Patru refuza sa vina la audieri, Fifor spunand ca la finalul sedintei se va lua o decizie in acest sens.





"Hotararea spune foarte clar ce putem face, rugamintea mea este sa ne uitam peste materialul trimis si la finele sedintei de azi discutam si luam o decizie, a precizat presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.



Mihai Fifor a declarat ulterior ca Ana Maria Patru s-a prevalat de faptul ca nu este functionar public pentru a nu veni la audieri.





Ana Maria Patru este prima persoana invitata la audieri care nu se prezinta, pana acum fiind audiati Dan Andronic, Viorel Hrebenciuc, fostul presedinte al AEP Octavian Opris, vicepresedintele AEP Marian Muhulet si Mircea Geoana.