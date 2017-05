Ancheta alegeri 2009. Mircea Geoana: In 2008 am primit un telefon de la Traian Basescu pentru a nu-l pune pe Catalin Voicu ministru de Interne

Fostul candidat la Presedintia Romaniei in 2009 Mircea Geoana a declarat luni, in cadrul comisiei parlamentare de ancheta, ca Traian Basescu, seful statului la momentul respectiv, l-a sunat pentru a-i spune ca PSD sa nu-l propuna pe Catalin Voicu pentru conducerea Ministerului de Interne, avertizandu-l ca el va refuza numirea acestuia in functie, scrie News.ro.





"Am primit un telefon din partea presedintelui Basescu pentru a nu-l pune pe domnul Voicu ministru de Interne. Asta pot sa va spun. Au fost doi candidati, presedintele momentului spunand ca nu-l va numi pe celalalt candidat al nostru. A existat o conversatie telefonica pe care presedintele Basescu a avut-o cu mine ca presedinte de partid si cred ca eram deja in zona de presedintie a Senatului. A spus ca are o dificultate cu unul dintre cei doi candidati. Votul colegilor nostri (Comitetul Executiv al PSD - n. r.) s-a facut fara interferenta mea", a declarat Mircea Geoana in fata parlamentarilor din comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009.





Declaratia a fost facuta de fostul lider PSD in contextul unei serii de intrebari din partea senatorului USR Mihai Gotiu care l-a chestionat asupra modului in care Mircea Geoana l-a cunoscut pe Gabriel Oprea si cum a ajuns sa-l propuna ministru de Interne in 2008 in Guvernul PDL - PSD.