Geoana, la audierile privind alegerile din 2009: Vizita la Vintu a avut un impact "modest" in alegeri. Mai interesant de vazut este cum am fost filat

Fostul candidat PSD la alegerile prezidenţiale din 2009 Mircea Geoană a declarat, luni, în faţa Comisiei de anchetă privind acel scrutin, că vizita la Sorin Ovidiu Vîntu de dinainte de alegeri a avut un impact "modest" asupra rezultatului, care putea fi acoperită de diferenţa mare între el şi Traian Băsescu, mult mai important fiind cine şi cum l-a "filat" înainte de scrutin, scrie News.ro.





Geoană a fost întrebat cât a contat în rezultatul alegerilor vizita la Sorin Ovidiu Vîntu de către deputatul PMP Robert Turcescu - cel care, ca moderator al ultimei dezbateri televizate, i-a adresat această întrebare fostului lider PSD în 2009.





"Cât de mult sau cât de puţin a contat vizita mea în seara de dinainte este o chestiune, încă o dată, subiectivă. Eu cred că a contat puţin, că a fost un pretext. Cred că este mai interesant de văzut cine stătea pe urmele unui candidat prezidenţial, cu o noapte înainte, făcând astfel de poze. Asta cred că e mai interesant din punctul meu de vedere pentru o eventuală investigaţie. Erau nişte jurnalişti bine intenţionaţi. Erau alţii. Filierea în care a ajuns această chestiune mi se pare mai relevantă pentru discuţia de astăzi decât opţiunea mea, inspirată sau mai puţin inspirată, de a face această vizită", a răspuns Mircea Geoană.





El a afirmat că este "ciudat" faptul că a fost "filat" înainte de alegeri, fără să ştie cine a comandat urmărirea sa, însă a repetat că impactul vizitei în alegeri a fost redus.

"În opinia mea, şi vă spun asta la distanţa şi cu calmul, şi fără nicio intenţie de revenire în politica românească, că a fost un pretext, a fost folosit, şi care a avut un impact, din punctul meu de vedere, modest. (...) Diferenţa de voturi era mai mult decât acoperitoare pentru orice eventual impact negativ al vizitei mele în acea seară", a spus el.





Fostul candidat PSD a afirmat că nu a primit în acea perioadă informaţii din partea staff-ului său de campanie că ar fi filat, şi nici din partea SPP. "În perioada campaniei am şi renunţat la protecţia SPP. (...) Eu am anunţat SPP cu privire la faptul că în campanie (nu vreau protecţie - n.r.). De ce am făcut-o, e un lucru pe care putem să îl comentăm", a precizat fostul social-democrat.





Geoană a fost întrebat şi despre sondajul despre care a vorbit şi fostul şef al campaniei PSD, Viorel Hrebenciuc, realizat înainte de alegeri, pe un eşantion de 12.000 de persoane, contestat de unii membri ai Comisiei de anchetă, având în vedere dimensiunea eşantionului. Geoană a spus că acel sondaj a fost realizat de CURS.

"A existat un sondaj, nu ştiu cât de masiv a fost, nu mai ţin minte pe ce număr de subiecţi. A fost făcut cu o companie locală, cu CURS, dacă nu mă înşel. Am avut şi o echipă de consultanţi din SUA care a lucrat cu noi şi cu care am făcut, cum se face în orice campanie, cercetare sociologică şi de unde, într-un fel, şi încrederea noastră şi poate şi modul meu efuziv de a mă exprima după anunţul exit-poll-urilor", a explicat Geoană.





Fostul şef de campanie al PSD, Viorel Hrebenciuc, a afirmat însă, în cadrul audierilor, că au apărut schimbări în sondaje în urma vizitei lui Geoană. El a spus că în ultima săptămână de dinaintea alegerilor prezidenţiale Mircea Geoană avea în sondaje 54%, în timp ce Traian Băsescu avea 46%, însemnând un plus de 600.000 de voturi pentru PSD. El a indicat, indirect, că lucrurile s-au schimbat după ultima dezbatere televizată, în cadrul căreia Geoană a fost pus în faţa informaţiilor privind vizita sa la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.





"A urmat episodul cunoscut din ziua de joi - nu intru în amănunte - fapt care a dus ca în turul doi să vină la vot cu circa 800.000 de alegători mai mult decât în turul I, lucru care nu este prea uzual în alegeri (...) Ultimul sondaj pe care l-am avut, cu circa 12.000 de intervievaţi, ceea ce înseamnă sub 1,5% marjă de eroare, de sâmbătă seara, deci dinaintea zilei de duminică, avea scorul 51,5% la 48,5% pentru Geoană. Doar 1,5%; e clar că ne-a alarmat", a povestit Hrebenciuc.





El a fost întrerupt de deputaţii şi senatorii care au dorit să ştie ce casă de sondare a făcut pentru PSD un sondaj cu 12.000 de persoane, un număr de patru ori mai mare decât sondajele obişnuite şi, mai ales, care să fi fost procesat atât de repede.





Hrebenciuc nu a dezvăluit casa de sondare, afirmând în repetate rânduri că nu îşi aminteşte.