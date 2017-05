Liviu Dragnea, dupa ce l-a invitat pe Valeriu Zgonea la un meci de rugby: Am vrut sa vorbesc cu el. Vreau sa stiu daca-l pot ajuta, stiu ca nu munceste nicaieri

"L-am invitat eu, personal. Da. Am vrut sa vorbesc cu el si o sa mai vorbesc cu el in seara asta. Vreau sa vad ce face si daca-l pot ajuta cu ceva. Stiu ca nu munceste nicaieri. Nu e niciun plan, doar sa vorbesc cu el", a afirmat Liviu Dragnea, intrebat despre prezenta lui Valeriu Zgonea la meciul de rugby.Premierul Sorin Grindeanu si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au asistat, duminica, la finala SuperLigii la rugby. Langa Dragnea a stat si Valeriu Zgonea."Asa cum am promis, am participat la finala SuperLigii la Rugby dintre Stiinta Baia Mare si Timisoara Saracens. Un meci pe cinste, care a aratat calitatea rugbyului romanesc! Felicitari castigatorilor! Dar raman suporterul echipei din Baia Mare", a scris Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.