Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, impreuna la finala SuperLigii de rugby. Dragnea: Evaluarea ministrilor merge, despre rezultate mai vorbim

"Am fost, am promis si am zis ca, daca vor castiga si ei semifinala, o sa vin la finala si tin cu ei. Si am si luat tricoul, sper sa bata. Eu sunt ambasadorul turistic al Maramuresului, deci trebuie sa tin cu ei, asa ca le doresc succes (...). Eu nu am tinut intotdeauna cu invingatorii sau cu cei mai tari. Am fost acolo, e un judet care m-a primit foarte bine", a spus presedintele PSD, care a tinut sa precizeze ca sustine echipa Stiinta Baia Mare, potrivit News.ro.Premierul Sorin Grindeanu a tinut cu formatia Timisoara Saracens, fapt ce l-a facut pe liderul PSD sa afirme ca "nu vorbeste cu el", deoarece sunt "adversari": "Ne-am intalnit aici nu accidental, intamplator", a completat Liviu Dragnea. Intrebat despre evaluarile ministrilor, presedintele Camerei Deputatilor a spus ca "merg", dar "despre rezultate mai vorbim".