Marcel Ciolacu: Legea salarizarii nu e asumata de Guvern, ministrul de Finante nu trebuie sa stie cat de sustenabila este

Potrivit stenogramei sedintei de marti a Biroului Permanent, deputatul PNL Victor Paul Dobre a solicitat din nou invitarea ministrului Finantelor, Viorel Stefan, la "Ora Guvernului", pentru a da explicatii cu privire la "sustenabilitatea financiara a implementarii legii salarizarii personalului platit din fonduri publice", relateaza News.ro."Eu cred ca trebuie sa o corelam, domnul presedinte, cu punctul 2, pentru ca este legat de ordinea de zi a Camerei Deputatilor, am revenit cu solicitarea noastra de a-l invita pe domnul ministru al Finantelor Publice, domnul Viorel Stefan, la "Ora Guvernului". Eu cred ca este cazul sa intram in normalitate", a spus liberalul.Liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut membrilor Biroului sa nu fie de acord cu solicitarea PNL, in conditiile in care Legea salarizarii este o initiativa parlamentara si nu este asumata de Guvern."Domnule presedinte, ca si data trecuta, eu propun membrilor Biroului permanent sa nu fie de acord cu invitarea domnului ministru Viorel Stefan, dintr-un singur motiv: legea este o initiativa parlamentara, nu este o lege trimisa de catre Guvernul Romaniei si asumata de catre Guvernul Romaniei, astfel incat Ministrul Finantelor sa fie nevoit sa stie absolut totul despre lege si cat de sustenabila este sau nu. Fiind o initiativa parlamentara, dupa ce va fi aprobata aceasta lege, suntem de acord ca domnul Ministru sa vina si sa raspunda plenului Parlamentului, legea aprobata de catre Parlament daca este sustenabila sau nu. Este un nonsens solicitarea Partidului National Liberal si un pic impotriva firii normale a lucrurilor", a argumentat deputatul PSD.Deputatul PMP Eugen Tomac a spus, la randul sau, ca Legea salarizarii vizeaza si bugetul tarii, motiv pentru care este "esential" sa se primeasca un raspuns din partea ministrului de Finante."Domnule presedinte, eu cred ca aceasta initiativa, asa cum spune domnul Ciolacu, parlamentara vizeaza si bugetul tarii, este esential sa primim un raspuns in cadrul "Orei Guvernului" si de la ministrul Finantelor, pentru ca trebuie sa stim exact daca exista resurse pentru initiativa pe care o propuneti. Deci, noi sustinem propunerea PNL", a spus Tomac.Deputatul PNL Victor Paul Dobre a intervenit in discutie pentru a afirma ca este foarte important ca Viorel Stefan sa se pronunte pe Legea salarizarii, inainte de a fi votata de plenul Camerei Deputatilor, care este for decizional."Vom fi in situatia in care, si vad aici o cerere ca sa dezbatem in procedura de urgenta legea salarizarii. Pai ca sa luam o decizie pe legea salarizarii, cred ca este foarte important ca domnul ministru de Finante sa ne spuna daca poate sustine o anvelopa salariala de 32 de miliarde de lei. Este cifra avansata de Guvern", a subliniat viceliderul deputatilor PNL.El a mai spus ca Legea salarizarii este sustinuta inclusiv de catre deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, ceea ce inseamna ca proiectul este asumat de Guvern."In legatura cu faptul ca este o initiativa a parlamentarilor PSD, absolut de acord, dar cred ca, si am urmarit si eu dezbaterile din Senat, doamna deputat Lia Olguta Vasilescu a sustinut-o ca ministru al Guvernului. Si a sustinut-o in numele Guvernului, deci este o lege asumata de Guvern. Deci, revin, mi se pare absolut normal, firesc, ca atunci cand vor lua decizia, daca votam sau nu aceasta lege, sa stim daca resursele financiare ale tarii sunt pentru sustinerea ei, sa nu mintim oamenii", a precizat Victor Paul Dobre.Marcel Ciolacu a spus, la randul sau, ca este de acord ca ministrul de Finante, Viorel Stefan, sa fie invitat in Parlament numai dupa ce va exista o forma finala a Legii salarizarii."Sunt de acord cu domnul lider de la PNL. Inainte de a intra la votul final, si cand avem forma finala a legii, sunt de acord ca domnul ministru sa fie invitat si sa raspunda in acel moment. Momentan, nu avem o forma finala a legii, ea este in dezbatere parlamentara", a argumentat liderul deputatilor PSD.Pozitia sa a fost sustinuta si de vicepresedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Florin Iordache, care le-a propus membrilor Biroului sa respinga invitarea lui Viorel Stefan la "Ora Guvernului"."Stimati colegi, intrucat PNL poate cere orice, dar pana la urma Biroul permanent hotaraste. Daca va uitati pe Nota de initiative, si domnul Viorel Stefan si doamna Vasilescu sunt initiatori. Pentru mai multa coerenta, la Comisia de munca sau la Comisia de buget care vor da avize pentru - si Comisia de munca probabil va fi raportoare pe fond - putem cere un punct de vedere. Eu va propun sa nu fim de acord. Viorel Stefan poate fi intrebat dupa ce avem o forma finala a acestui proiect, dupa ce il avem si se aproba de catre Camera Deputatilor, grupul PNL poate solicita orice. Deci, eu va propun sa fie respinsa invitatia domnului Viorel Stefan la "Ora ministrului" de luni", a precizat deputatul PSD.In final, solicitarea PNL a fost respinsa cu patru voturi "pentru" si opt "impotriva".