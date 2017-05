Proiect deputat PNL: Refuzarea unui loc de munca anuleaza venitul minim garantat

Deputatul PNL Florin Roman anunta ca a depus la Parlament un proiect de modificare a Legii 416/2001, astfel ca refuzul unui loc de munca sa duca la anularea venitului minim garantat, potrivit News.ro.





"In Romania ne confruntam cu o situatie paradoxala: avem nevoie de forta de munca, dar multi dintre cei apti de munca stau cu mana intinsa, asteptand luna de luna ajutorul social oferit de stat sub forma venitului minim garantat", afirma deputatul PNL, citat intr-un comunicat.





El mentioneaza ca, potrivit legii in vigoare, "persoanele apte de munca, care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii".





Tot actuala legislatie da dreptul acestor persoane sa refuze de trei ori ocuparea unui loc de munca.





"Practica ne demonstreaza ca majoritatea celor care primesc venit minim garantat sub forma de ajutor social refuza sa mearga la munca, preferand sa stea acasa pe banii statului", spune Florin Roman.





Deputatul declara ca PNL vine in sprijinul autoritatilor locale si al agentilor economici care au nevoie de forta de munca si, in acest sens, el a depus in Camera Deputatilor, alaturi de mai multi colegi liberali, un proiect de lege prin care se modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa accepte locul de munca oferit sub conditia ca refuzul acestuia va duce la incetarea ajutorului social sub forma de venit minim garantat.





Propunerea PNL se bazeaza pe datele statistice oferite de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Conform acestora, la nivelul lunii decembrie 2016 aveam ca numar de beneficiari de drepturi curente - 55.457, beneficiari suspendati la sfarsit de luna ¬ 2.643. Pentru luna aprilie 2017, statistica ne arata ca avem ca numar de beneficiari de drepturi curente - 243.006, beneficiari suspendati la sfarsit de luna ¬ 17.712. Tot datele statistice ne arata ca in Romania sunt circa 25.000 de persoane care beneficiaza de ajutor social de peste 10 ani, se arata in comunicat.