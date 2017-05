Daniel Constantin: Tariceanu vrea sa candideze la prezidentialele din 2019 / Cred ca acum a inceput sa inteleaga  acest lucru si domnul Dragnea

Calin Popescu-Tariceanu doreste sa candideze la alegerile prezidentiale din 2019 si pentru acest obiectiv transforma ALDE intr-un PFA, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, deputatul Daniel Constantin, mentionand ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a inceput sa inteleaga acest lucru.





"Eu am spus foarte clar si repet chestiunea asta si cred ca acum a inceput sa o inteleaga si domnul Dragnea: Domnul Tariceanu are un obiectiv foarte clar si pentru asta probabil va ajunge sa sacrifice si ALDE, doreste sa candideze la alegerile prezidentiale din 2019", a afirmat Daniel Constantin.





El a spus ca Tariceanu a avut o "reactie taioasa" la adresa premierului in privinta legii salarizarii.





"Am vazut zilele trecute o reactie taioasa la adresa premierului: de ce a trimis legea salarizarii in Parlament, in conditiile in care o agrease si domnia sa in cadrul sedintei comune pe care a avut-o cele doua partide PSD si ALDE. Nu vreau sa caracterizez gestul ca atare, dar eu am avertizat public si o mai fac inca o data, domnul Tariceanu a spus-o la un moment dat, daca va fi nevoie va scoate ALDE de la guvernare pentru a-si atinge obiectivul domniei sale. Deci, transforma, daca vreti, incet, incet, ALDE dintr-un partid politic intr-un PFA, persoana fizica autorizata. Cred ca asta este o caracterizare scurta", a adaugat deputatul.





Constantin a mai spus ca, pentru el, Tariceanu a intrat in istorie. "Pentru sanatatea politicii romanesti, sper ca la un moment dat sa intre si in istoria politicii romanesti", a adaugat acesta.





Potrivit lui Constantin, s-au facut abuzuri si fondurile primite pentru un partid parlamentar au fost folosite unilateral de catre Calin Popescu-Tariceanu