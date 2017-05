In 49 de localitati din 32 de judete a inceput campania electorala pentru alegerile locale partiale

In 49 de unitati administrativ-teritoriale din 32 de judete in care vor avea loc in data de 11 iunie alegeri locale partiale pentru functia de primar va incepe, sambata, campania electorala, transmite Agerpres.





Campania electorala se va desfasura astfel timp de 15 zile inainte de data alegerilor, urmand a se incheia pe 10 iunie la ora 7.00.





Listele electorale permanente se tiparesc pana cel tarziu pe 9 iunie, cu doua zile inaintea datei alegerilor.





Votarea va incepe pe 11 iunie la ora 7.00 si se va inchide in aceeasi zi la ora 21.00.





Conform Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz.





Alegatorii pot vota numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara.





Alegerile locale partiale se vor desfasura in urmatoarele circumscriptii electorale: judetul Botosani - comuna Vlasinesti, judetul Brasov - orasul Rasnov, judetul Braila - comuna Viziru, judetul Caras-Severin - comuna Lapusnicu Mare, judetul Calarasi - orasul Lehliu Gara si comuna Unirea, judetul Constanta - comuna Nicolae Balcescu, judetul Dolj - municipiul Craiova si comuna Isalnita, judetul Gorj - municipiul Targu Jiu si comuna Dragutesti, judetul Harghita - comuna Siculeni, judetul Hunedoara - munucipiul Lupeni si comuna Salasu de Sus, judetul Ialomita - orasul Amara, orasul Fierbinti Targ si orasul Tandarei, judetul Iasi - comuna Sipote, judetul Ilfov - comuna Jilava, judetul Maramures - oresul Ulmeni si orasul Baia Sprie, judetul Mehedinti - comuna Simian si comuna Godeanu, judetul Neamt - municipiul Roman, comuna Pipirig si comuna Baltatesti, judetul Olt - comuna Osica de Sus si comuna Sprancenata, judetul Prahova - orasul Busteni, orasul Baicoi, comuna Dumbrava si comuna Calugareni, judetul Salaj - comuna Fildu de Jos, judetul Sibiu - comuna Marpod, judetul Suceava - comuna Iacobeni si comuna Siminicea, judetul Teleorman - comuna Olteni, judetul Timis - comuna Denta, judetul Tulcea - comuna Beidaud, judetul Vaslui - comuna Fruntiseni, judetul Valcea - comuna Bujoreni, judetul Vrancea - comuna Jaristea.