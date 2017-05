Vasile Dincu despre vizita la Gabriel Oprea in 2009: Eram profesor, m-am dus la un prieten

"Eram profesor, m-am dus la un prieten. Despre asta sa vorbim la televizor? Ce semnificatie are? Nu vreau sa discut despre subiect. Cartea mea neaga tocmai asta, sa nu vorbim despre filosofia nimicului", a declarat Vasile Dincu la evenimentul de lansare a cartii sale "Politically Incorrect" de la salonul de carte.Intrebat daca a fost implicat si daca stie despre faptul ca fostul presedinte Traian Basescu a avut o discutie cu jurnalistul Dan Andronic in care i-a dat aproape la zecimala rezultatul alegerilor din 2009, care dupa aceea a fost validat la numaratoarea Biroului Electoral Central, Vasile Dincu a raspuns ca va scrie totul intr-o carte."Scriu intr-o carte despre asta. Voi publica toate sondajele care s-au publicat atunci in campanie, toata dinamica din primavara pana in toamna si tot ce s-a intamplat din perspectiva sociologica a ceea ce stim noi, ceilalti", a fost replicalui Dincu, care nu a vrut sa se pronunte despre posibilitatea fraudarii alegerilor din 2009."Nu pot sa ma pronunt. N-are rost sa spun un lucru pe care-l stie toata lumea", a fost raspunsul lui Vasile Dincu.El a precizat, legat de faptul ca Traian Basescu a fost singurul care a luat in calcul si numaratoarea din diaspora, ca viitoarea sa lucrare va lamuri aceste lucruri."Cred ca e inutil sa mai vorbesc despre tema asta. Lucrarea mea va va explica tehnic. Vreau sa imi vand si eu o carte pe tema asta", a spus Vasile Dincu.