SURSE: Relatia Dragnea - Grindeanu, faza pe amenintari/ Urmeaza remanierea in prima jumatate a lunii iunie/ Va incerca liderul PSD sa schimbe si premierul?

“Dragnea si Tariceanu ar da orice sa-l schimbe pe Grindeanu. Nu o pot face fara Iohannis si neavnd nici un semnal de la presedinte au inceput sa-l atace, sa-l ameninte. Din cate stiu nu a existat vreo discutie cu cei patru ministri care s-ar fi dus sa se planga la Drangea. Nu s-au dus, n-au personalitatea necesara. Nu sunt capabili sa faca jocuri politice decat daca sunt pusi. Au aruncat aceasta informatie pe piata pentru ca vor mai mult sa-l sperie pe Grindeanu. Dar asta va contribui la ruperea relatiilor pe termen mediu. O joaca prost, vor sa-l sperie si-l pun in garda”, a declarat pentru HotNews.ro o sursa apropiata de liderii PSD si ALDE. Alte doua surse au confirmat intentia lui Dragnea de a-l schimba pe Sorin Grindeanu, cu precizarea ca fara acordul lui Klaus Iohannis nu vor putea face acest lucru.

Un lider PSD a declarat insa pentru HotNews.ro ca Liviu Dragnea se va limita doar la schimbarea unor ministri. “Remaniere in prima jumatate din iunie, cam patru sau cinci ministri. Grindeanu ramane. Aparare, transporturi, educatie, finante, IMM-uri, interne. Remaniere este justificata, sunt slabi ministri care urmeaza sa fie schimbati. Daca se face, o sa-l schimbe si pe Tudorel Toader de la justitie”, sustine sursa citata.

Antena 3 relateaza vineri, citand surse politice, ca cei patru ministri ai ALDE s-au plans de premierul Sorin Grindeanu in evaluarile pe care le-a cerut Calin Popescu-Tariceanu. Acestia ar fi nemultumiti de faptul ca premierul nu-i consulta cand ia anumite decizii, ca nu-si trimite oamenii la comisiile parlamentare sa urmareasca traseul legilor si ca a trimis la Parlament proiecte normative fara o consultare prealabila in Guvern. De asemenea, si comunicarea ministrilor ALDE cu Grindeanu ar fi un motiv de nemultumire. Este inca un semnal care sugereaza tensiuni intre liderii coalitiei si premier si care trimit catre o posibila remaniere, nefiind clar insa daca aceasta se refera si la premier.Potrivit unor surse politice consultate de HotNews.ro, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor sa-l schimbe pe Grindeanu, dar pentru a-si instala un nou premier au nevoie de sprijinul lui Klaus Iohannis. Or, avand in vedere ca Iohannis nu a dat vreun semnal ca i-ar sprijini pe sefii PSD si ALDE, acestia recurg acum la presiuni asupra lui Grindeanu, transmise via informatii pe surse date in presa sau prin criticile tot mai ascutite ale lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la adresa premierului.Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu ar urma sa faca o analiza a ministrilor, impreuna cu Sorin Grindeanu, pentru a se decide daca va avea loc sau nu remanierea unor ministri.Cei patru ministri ALDE sunt Teodor Melescanu (MAE), Gratiela Gavrilescu (Mediu), Toma Petcu (Energie) si Viorel Ilie (Relatia cu Parlamentul).Joi seara, Liviu Dragnea a declarat la Romania TV ca declaratia premierului Sorin Grindeanu potrivit careia nu ar trebui facute "schimbari in minutul 15, cand conduci cu 3-0" nu a fost una buna, deoarece poate genera "contraafirmatii". Liderul social-democratilor a sustinut totodata ca evita sa comenteze ce spune prim-ministrul, deoarece este "putin mai in varsta ca el" si are "o alta autoritate"."Eu in general evit sa comentez ce spune premierul, sunt putin mai in varsta ca el, poate am si alta autoritate. Nu cred ca a fost o declaratie buna, pentru ca se pot genera contraafirmatii imediat. Sunt meciuri celebre in care 3-0 nu e suficient, nu te califici. Daca ai luat bataie cu 4-0, 3-0 nu e suficient, sau poate sa ai 3-0 acuma si la final ai 4-3 pentru ceilalti. Nu asta este abordarea. Orice semnal de alarma pe care ti-l trage oricine si pe care il trage cu buna-credinta trebuie tratat cu foarte multa seriozitate si cu foarte mult respect", a afirmat Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai spus ca sunt intarzieri in anumite domenii, motiv pentru care era necesara o analiza a activitatii Guvernului si a implementarii programului de guvernare. "Sunt intarzieri in anumite domenii. Si acum o sa vedem in perioada urmatoare, am inceput sa lucram serios si eu si domnul Tariceanu si colegii si facem o analiza foarte riguroasa a fiecarei masuri care a fost implementata, care n-a fost implementata, de ce s-a intarziat pentru ca efectele pot apare mai tarziu si vrem sa prevenim. Probabil saptamana viitoare sper sa finalizam aceasta analiza, pentru ca in functie de asta vom decide politic ce masuri trebuie luate, daca trebuie luate masuri in privinta componentei Guvernului, in imbunatatirea actului de guvernare, in comunicare", a completat presedintele Camerei Deputatilor.El a sustinut ca nu poate deocamdata sa afirme ca se afla in pragul unei decizii majore in ceea ce priveste componenta Cabinetului Grindeanu. "Dar nu pot sa va spun acuma ca suntem intr-o situatie in care suntem in pragul unei decizii majore, dar o analiza trebuie facuta, era firesc sa o facem. Sunt 120 de zile de guvernare, a fost un trimestru bun, sunt diferente pozitive mari fata de anul trecut, dar nu este suficient", a conchis Liviu Dragnea.De cealalta parte, Tariceanu l-a criticat pe Grindeanu miercuri pentru ca apeleaza la Parlament pentru a aproba o serie de proiecte din programul de guvernare, citand ca exemple Legea salarizarii unice - desi decizia a fost luata politic pentru ca aceasta sa fie asumata de Parlament - si crearea Fondului suveran.Tariceanu a vorbit despre o serie de "semne de intrebare" in conditiile in care "Legea salarizarii a trebuit sa o asumam noi la nivelul Parlamentului".Grindeanu a declarat miercuri ca va face evaluarea ministrilor atunci cand va simti ca se "depaseste o anumita linie" de catre unii membri ai guvernului, evaluare pe care o va discuta cu cei doi lideri ai coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu."Evaluarea pe care o fac eu ca premier asupra echipei guvernamentale o sa o prezint cand simt ca se depaseste de catre unii componenti ai acestei echipe o anumita linie si o sa o discut cu liderii coalitiei", a spus Grindeanu, intrebat de ziaristi cand va avea loc remanierea executivului."Cu dl Dragnea m-am intalnit azi, probabil, sigur ma voi intalni si maine, cu dl Tariceanu vorbit azi. Sunt dialoguri normale pe care le am cu cei doi lideri ai coalitiei care sustin guvernul pe care il conduc", s-a multumit el sa comenteze.Vinerea trecuta, Dragnea a declarat la Bacau ca relatiile cu Grindeanu sunt "foarte bune" si ca remanierea guvernamentala nu este, in acest moment, o certitudine, insa a subliniat ca nu ar ezita sa ceara schimbarea unui ministru daca, in urma unei analize, se va dovedi ca "in anumite zone este nevoie de un impuls".Pe de alta parte, saptamana trecuta Grindeanu spunea ca "nu alearga pe culoare diferite primul-ministru si presedintele PSD, Liviu Dragnea'', subliniind faptul ca, la el, "e usa tot timpul deschisa".Aceste declaratii veneau dupa ce surse politice si guvernamentale au declarat, pentru HotNews.ro , caDialogul dintre cei doi este tot mai slab iar presedintele PSD crtitica des guvernul sau anumiti ministri fata de care isi declara public nemultumirea, cum este cazul ministrului justitiei, Tudorel Toader, potrivit surselor citate.O scena elocventa s-ar fi consumat luni, 15 mai, la o intalnire la care au participat premierul Grindeanu si liderul PSD, Liviu Dragnea, unde nu si-ar fi vorbit aproape doua ore desi erau in acelasi loc.Potrivit surselor HotNews.ro, liderii PSD si mai mai multi parlamentari s-ar fi intalnit recent la clubul Floreasca pentru a sarbatori ziua de nastere a lui Mihai Fifor, numit recent in functia de lider al senatorilor PSD. Desi Dragnea si Grindeanu s-ar fi aflat in acelasi timp la eveniment, nu si-ar fi vorbit mai bine de doua ore. La sfarsit liderul PSD i-ar fi cerut ironic premierului "sa-l primeasca intr-o audienta daca are timp". HotNews.ro relata pe 12 mai ca liderii PSD si ALDE pregatesc a doua remaniere a Guvernului, dupa cea prilejuita de plecarea lui Daniel Constantin, si ar fi vizati Pavel Nastase (Educatie), Gabriel Les (Aparare) si Toma Petcu (Energie), dar nu e exclus sa apara si alte nume.