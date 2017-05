Daniel Constantin a depus vineri actele pentru noul partid Pro Romania, care va fi lansat luni/ Deputatul Damian Florea pleaca din ALDE cu o parte din organizatia Sector 6

"Am depus actele pentru un #altfel de proiect politic! Un proiect pe care il lansez oficial luni seara alaturi de oameni cu principii, viziuni si dorinte sanatoase pentru dezvoltarea Romaniei!" a anuntat acesta pe Facebook.Dupa ce Daniel Constantin, Mircea Banias si Eugen Durbaca au fost exclusi din ALDE, deputatul Sorin Cimpeanu, fost ministru al Educatiei in cabinetul Victor Ponta, a demisionat pentru a se alatura Pro Romania, in timp ce Damian Florea a plecat ca urmare a propunerii de excludere facuta miercuri de Biroul Politic Executiv al ALDE "ca urmare a actiunilor intreprinse de acesta, care au lezat imaginea partidului".Partidul are astfel cinci deputati, insa isi propune cel putin 10 membri din toamna pentru a avea un grup parlamentar, au declarat surse apropiate partidului pentru Hotnews.ro.Surse politice au precizat de asemenea ca vor exista filiale ale acestui nou partid in toate judetele din tara.Odata cu Damian Florea, din organizatia ALDE Sector 6 au demisionat si alti membri, precum si organizatia de tineret Sector 6, se arata in comunicatul de presa. Acestia "si-au manifestat deja adeziunea pentru proiectul politic anuntat de fostul co-presedinte ALDE, Daniel Constantin"."Ce se intampla astazi in ALDE intrece orice imaginatie, este o politica a epurarilor, o politica facuta numai de dragul functiilor. Nu am crezut niciodata ca vom ajunge in aceasta situatie, in care abuzul si minciunile conducerii sa ia locul consensului. Vrem sa facem politica in continuare, o vom face alaturi de Daniel Constantin pentru ca noi credem ca rostul unui partid politic este sa dezbata intern si sa gaseasca solutii la problemele cu care se confrunta cetatenii, nu doar aici la Bucuresti ci in intreaga tara. ALDE a esuat lamentabil pe scena politica, dupa alegerile parlamentare. Drumurile noastre se despart astazi in mod definitiv pentru ca nu vrem sa fim parte a abuzului. Mergem mai departe alaturi de Damian Florea si de oamenii de buna factura din ALDE, intr-un nou episod politic", au declarat demisionarii.Constantin a anuntat joi la TVR ca viitorul partid va sustine in continuare guvernul Grindeanu din care a facut si el parte ca vicepremier si ministru al Mediului. "Cred ca trebuie sa pastram consecventa votului. Eu cred ca, pentru sanatatea societatii romanesti, Sorin Grindeanu trebuie sa reuseasca pentru ca noi sa traim mai bine si parlamentarii care sunt alaturi de noi vor sustine toate masurile bune pentru cetateni si pentru tara. Vom trage insa semnale de alarma in momentul in care lucrurile nu sunt in regula", a declarat Constantin.Pe 5 mai Eugen Durbaca a anuntat ca impreuna cu Daniel Constantin si alti colegi parlamentari va pune bazele unui nou partid.