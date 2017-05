Tariceanu: Daniel Constantin e manelistul politicii romanesti

'Am avut un moment in care, odata cu Congresul care s-a desfasurat in ALDE si in care, intr-un fel, s-au separat lucrurile, mi s-a parut ca e regretabil ca domnul Daniel Constantin a fost exclus din partid. Astazi, privind putin la ce se intampla, ajunge sa imi para bine (...) pentru ca inteleg acum si mai bine profilul persoanei si caracterul ei. Ce inseamna sa nu ai niciun fel de principii in viata. A inceput sa faca politica in Partidul Conservator, deci, presupun ca avea convingeri legate de doctrina conservatoare. Dupa aceea, o dam la o parte, o aruncam la gunoi, trecem la liberali. Scapam si de chestia cu liberalii si acum ne facem ultranationalisti, ca vad ca cocheteaza cu ideea formarii unui partid nationalist. De ce? Pentru ca simte ca pe piata politica e nevoie de asa ceva', a spus Tariceanu, in discursul sau rostit la Conferinta Nationala a tineretului ALDE.In opinia liderului liberal-democratilor, Constantin este precum un cantaret care renunta la 'muzica culta', in favoarea manelelor.'Asta este exact ca un cantaret care se uita, se duce la o nunta si vede ca la nunta lumea se bucura cand asculta manele. Si atunci cantaretul lasa muzica culta si zice ca 'manele se cer, manele cant!'. Asa si domnul Daniel Constantin. El este manelistul politicii romanesti. Daca vreti sa faceti politica serioasa si pe termen lung, va spun eu: nici nu ascultati manele, nici nu cantati manele! Invatati dupa note si dupa note liberale!', le-a transmis Tariceanu membrilor TLDE.Lucrarile Conferintei Nationale a Tineretului Liberalilor si Democratilor (TLDE) se desfasoara vineri la Palatul Parlamentului, aproximativ 600 de delegati din cele 47 de filiale urmand sa isi aleaga conducerea.