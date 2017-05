Raetchi (PNL) lanseaza un proiect prin care cetatenii sa aiba asigurate locuri la sedintele de consiliu local sau judetean: "Trebuie eliminat precedentul Firea, care blocheaza participarea cetatenilor"

"Teoretic, potrivit legii, cetatenii pot participa la sedintele de consiliu local sau la cele ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Practic - si aici avem cazul de la Bucuresti ¬ primarul general actual al Capitalei, Gabriela Firea, si majoritatea PSD, blocheaza locurile care ar putea reveni societatii civile si cetatenilor interesati sa participe la lucrarile Consiliului General. Mai exact, acestea sunt ocupate, "rezervate" pentru prieteni de partid, membri de partid sau organizatii non-guvernamentale apropiate de Gabriela Firea sau PSD. Pentru a elimina precedentul Firea, care blocheaza participarea cetatenilor la sedintele Consiliului General, lansez in dezbatere publica un proiect de lege care modifica legea administratiei locale si prin care cetatenii si societatea civila vor avea asigurat un anumit numar de locuri la sedintele de consiliu local, judetean sau Consiliu General al Municipiului Bucuresti."Ceea ce se intampla la nivelul Primariei Capitalei este un abuz in serviciu mascat, dar care trebuie sanctionat si eliminat, iar singura solutie este o astfel de modificare legislativa. Sunt convins ca abuzul Gabrielei Firea este copiat si in alte fiefuri PSD si, de aceea, prin proiectul de lege pe care il voi depune, consider ca este necesara si introducerea unor amenzi pentru autoritatile locale care nu asigura un numar minim de locuri pentru sedintele de consiliu, in functie de numarul de locuitori al localitatii respective. Inteleg ca pentru unii primari este mai confortabil sa fie inconjurati de ¬yesmeni¬ si le este teama de societatea civila, dar spiritul civic trebuie protejat si incurajat, nu suprimat" declara Raetchi, citat intr-un comunicat de presa.Autoritatea publica locala este obligata sa puna la dispozitia reprezentantilor societatii civile, organizatiilor non-guvernamentale sau cetatenilor, un numar de locuri, in eventualitatea in care acestia doresc sa asiste la sedintele de consiliu local, consiliu local de sector, Consiliu General al Municipiului Bucuresti sau sedintelor de Consiliu Judetean, dupa cum urmeaza:a)b) Pentruc)Pentru localitatile cud) Pentru localitatile cu populatieAutoritatile publice locale se obliga sa puna la dispozitia reprezentantilor societatii civile, organizatiilor non-guvernamentale sau cetatenilor o adresa de email, publicata pe site-ul institutiei, pentru a-si anunta participarea la sedinta de consiliu local, consiliu local de sector, Consiliu General al Municipiului Bucuresti si consiliu judetean. Locurile vor fi alocate in ordinea inscrierii.In cazul in care autoritatea publica locala nu detine un site propriu, adresa de email necesara pentru a-si anunta participarea la sedinta de consiliu local va fi afisata la avizier.