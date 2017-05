Impozitul pe gospodarie, rasturnare de situatie: Liviu Dragnea anunta ca e posibila amanarea cu un an a impozitului pe venitul global si eliminarea consultantilor fiscali

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Romania TV, referitor la impozitul pe venitul global, ca Guvernul s-ar putea sa ia decizia sa nu mai foloseasca consultanti fiscali si sa amane cu un an introducerea deducerilor pe baza de chitante, perioada in care sa se informatizeze administratia, potrivit news.ro. Dragnea a mai anuntat posibilitatea amanarii cu un an a implementarii impozitului pe gospodarie.



"Si mai sunt doua chestiuni legate de capacitatea administrativa, logistica si informatica a ANAF - este o problema, si alta problema o reprezinta necesarul de 30, 30 si ceva de mii de consultanti fiscali. Si s-ar putea sa luam decizia ca sa nu mai folosim consultanti fiscali si sa amanam cu un an, adica sa intre in vigoare din 2019 practic (introducera deducerilor pe baze de chitante, n.r) , perioada in care sa informatizam adminstratia si omul sa nu mai fie nevoit sa aiba acei consultanti fiscali pentru ca va primi prin sistem informatic formularele pe care sa le trimita inapoi si sa-si plateasca si taxele si impozitele", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.

Liderul PSD a sustinut ca este necesara "compatibilizarea sistemelor informatice". "ANAF are un sistem informatic, Ministerul de Finante are un alt sistem informatic, administratiile locale nu sunt conectate toate, fiecare au softuri diferite si lucram acum cu o echipa mai larga in asa fel incat sa se uniformizeze sistemele informatice", a adaugat Liviu Dragnea.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca introducerea impozitului pe gospodarie si noua modalitatea de calcul a darilor catre stat ar putea fi amanata cu un an, daca nu va exista garantia ca va exista un numar suficient de consultanti fiscali pentru populatie.

"Nu avem de gand sa renuntam la sistemul nou de impozitare pentru ca este un alt sistem prin care clasa mijlocie se dezvolta. In perioada urmatoare o sa analizam cu foarte mare atentie daca anul 2018 este un interval suficient pentru a putea gestiona infiintarea acelui corp de 35.000 de consultanti fiscali. Daca vom ajunge la concluzia ca actualul sistem nu ne da garantia ca, pana la finalul anului 2018, acesti consultanti fiscali pot fi identificati, atunci putem amana cu un an", a declarat Liviu Dragnea.