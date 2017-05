Dragnea: Codruta Kovesi ar trebuit audiata la comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009; nu cred ca nu o vor invita

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca nu vede de ce nu ar fi invitata Laura Codruta Kovesi la comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in opinia sa fiind necesar ca toate persoanele care au avut o functie la vremea respectiva si au participat la cina de la Gabriel Oprea de acasa sa fie audiate, potrivit news.ro.

"Nu vad de ce nu ar fi invitata doamna Kovesi si nici nu cred ca nu o vor invita. Ca va veni sau nu, asta e alt subiect, dar eu nu cred ca nu o vor invita. In acelasi timp, vreau sa vedem ca Parlamentul incepe sa fie, incet-incet, luat in serios. O comisie de ancheta e tratata in mod serios si vad ca si cei care sunt invitati vin la aceasta comisie de ancheta", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.

Dragnea a sustinut ca la comisia de ancheta trebuie sa fie chemate "toate persoanele care aveau o functie in acea perioada si care pot contribui cu informatii la aflarea adevarului". "Poate nu toti care au fost acolo (acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009 . n.r.), dar cei care aveau functii importante si au fost la acea intalnire, cred ca trebuie sa vina la comisie", a completat liderul social-democratilor.

In incheiere, presedintele PSD a spus ca aceasta comisie de ancheta este foarte importanta, in conditiile in care pot iesi la iveala o serie de informatii. "Aceasta comisie este foarte importanta, nu se mai poate intoarce rezultatul alegerilor, categoric nu, nu stiu daca vor fi efecte penale in urma acestei comisii de ancheta, dar sigur vor iesi la iveala niste informatii care ne vor ajuta pe toti sa intelegem mult mai bine ce s-a intamplat atunci", a conchis Liviu Dragnea.