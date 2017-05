Daniel Constantin: Luni vom avea evenimentul de lansare al noului partid. Numele de Pro Romania este una din variante

Fostul copresedinte al ALDE, Daniel Constantin, a declarat, joi, la TVR1, ca lunia va fi lansat noul partid pe care vrea sa-l constituie in jurl unui grup de parlamentari proveniti din fostul PC, Constantin precizand ca exista doua variante de nume al noii formatiuni, unul dintre ele fiind Partidul Pro Romania, potrivit news.ro.



"Avem doua nume pe care le pregatim. Maine (vineri - n.red.) vom decide intr-o sedinta dupa care actele vor fi depuse si mergem mai departe", a spus Daniel Constantin precizand ca luni va avea loc un eveniment de lansare al noii formatiuni politice. "Pro Romania este o varianta pe care o analizam, in momentul de fata este cea mai acceptata", a adaugat Constantin.

El i-a multumit fostului ministru al Educatiei, deputatul Sorin Cimpeanu care a demisionat din ALDE pentru a se alatura noului proiect politic. "Sunt mai mult decat bucuros ca domnia sa va principalul meu partener in constructia politica viitoare", a spus fostul copresedinte al ALDE.

Constantin a anuntat ca viitorul partid va sustine in continuare guvernul Grindeanu din care a facut si el parte ca vicepremier si ministru al Mediului. "Cred ca trebuie sa pastram consecventa votului. Eu cred ca, pentru sanatatea societatii romanesti, Sorin Grindeanu trebuie sa reuseasca pentru ca noi sa traim mai bine si parlamentarii care sunt alaturi de noi vor sustine toate masurile bune pentru cetateni si pentru tara. Vom trage insa semnale de alarma in momentul in care lucrurile nu sunt in regula", a declarat Constantin.

Pe de alta parte, acesta a spus ca relatiile nu vor fi la fel de cordiale cu PSD din cauza preferintei pe care conducerea acestui partid a aratat-o lui Calin Popescu-Tariceanu in disputa interna din ALDE. "In momentul in care coalitia a acceptat o anumita formula, ca anumiti oameni sa fie rastigniti in piata publica nu mai putem avea relatii. Imi pare rau pentru ca am foarte multi prieteni in PSD dar, din pacate, viata ne-a dus intr-o anumita postura in care, din cauza leadership-ului, nu mai puteam avea acelasi tip de relatii", a mai spus Daniel Constantin.

Pe 5 mai Eugen Durbaca a anuntat ca impreuna cu Daniel Constantin si alti colegi parlamentari va pune bazele unui nou partid. "Sunt in echipa domnului Constantin, am ramas si intentionam sa facem un alt partid, alaturi de domnul Constantin. Suntem cinci parlamentari, vom face un grup", a afirmat Durbaca. Marti si deputatul Sorin Cimpeanu a anuntat ca se alatura noului proiect.