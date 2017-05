Basescu se delimiteaza de scandalul SIPA: Oricat incearca "baietii veseli" sa arunce responsabilitatea la CSAT, nu merge

Traian Basescu a scris, joi, pe Facebook, ca oricat incearca "baietii veseli" sa arunce responsabilitatea pentru arhiva SIPA la CSAT, nu merge, pentru ca acest serviciu a fost subordonat strict Ministrului de Justitie si nu a raportat niciodata CSAT-ului sau presedintelui.





Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a scris ca "baietii veseli" "din media, din politica si din breasla analistilor" incearca sa explice, de cateva saptamani, doua lucruri: "cum au furat Basescu si "ai lui" alegerile prezidentiale din 2009" si "cum a lasat Basescu de izbeliste arhiva SIPA".





Potrivit acestuia, "si Predoiu, si Cazanciuc au incercat sa arunce mizeria justitiei la CSAT sau, daca se poate, la Presedintele Romaniei", dar nu a picat in capcana.





"In ceea ce priveste SIPA, oricat incearca "baietii veseli" sa arunce responsabilitatea la CSAT, nu merge. Acest serviciu a fost infiintat prin ordin al ministrului, a fost subordonat strict Ministrului Justitiei, nu a primit niciodata prioritati informative de la CSAT, nu a fost niciodata analizat in CSAT si nu a raportat niciodata CSAT sau Presedintelui Romaniei. Cu siguranta, si Predoiu, si Cazanciuc au incercat sa arunce mizeria justitiei la CSAT sau, daca se poate, la Presedintele Romaniei. Va imaginati ce-ar fi fost la gura "baietilor veseli" daca picam in capcana de a lua eu sau CSAT decizii legat de arhiva SIPA in locul Ministrului Justitiei? Ar fi fost ilegal si ar fi dat ocazia "binevoitorilor" sa tipe ca eu am copiat arhiva. Nu mai vorbim cum ei, guralivii, ar fi fost "siguri" ca eu organizez santajarea judecatorilor si procurorilor cu documente din arhiva SIPA. Asa ca, baieti, va rog, cantati la alta masa.

PS. In vrednicia lor propagandistica, "baietii veseli" afirma ca mapa profesionala a unui magistrat este totuna cu dosarul SIPA, ceea ce este o minciuna", a scris Traian Basescu pe Facebook