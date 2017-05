Grindeanu: Stie si domnul presedinte Tariceanu, decizia politica privind Legea salarizarii a fost luata in sedinte PSD si ALDE/ Continutul legii privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare este important, nu modalitatea de adoptare

"Dati-mi voie sa va readuc aminte modalitatea sau modul in care Legea salarizarii a ajuns in Parlament. Dupa cum stiti foarte bine, si stie si domnul presedinte Tariceanu, decizia politica de a merge pe aceasta cale a fost luata in urma cu o luna si ceva, o luna si jumatate la Comitetul Executiv al PSD-ului de la Sinaia si, de asemenea, urmare a unei sedinte ALDE. Asta ca sa clarificam prima parte, cea legata de Legea salarizarii. De ce? Pentru a reduce termenele (...) - si va rog sa va uitati la asta - a fost motivatia prin care s-a mers pe aceasta cale, cea a unei initiative legislative asumata de Coalitie, adica de toti parlamentarii PSD si ALDE si nu numai. Referitor la Fond, proiectul este finalizat, titular de fila a fost Ministerul Economiei, domnul ministru Tudose, trebuie sa avem o decizie politica de acelasi tip. Nu avem niciun fel de problema sa apucam pe o cale sau alta si nu e vorba de a nu-ti asuma o lege", a declarat Grindeanu.Premierul a adaugat ca Guvernul va da, ca si la proiectul Legii salarizarii, un aviz pozitiv, pentru ca la aceste proiecte au lucrat oameni din ministere sau Executiv.Intrebat sub ce forma vrea ca fondul sa fie infiintat, Grindeanu a spus: "Ceea ce ma intereseaza mai mult este continutul, modalitatea prin care ajungem acolo e mai putin importanta"."Continutul care formeaza cadrul prin care se va infiinta acest fond suveran e mai important decat modalitatea. Repet, e o decizie politica. Asa cum am luat decizia, si va rog sa va aduceti aminte, cu totii, calea pe care am apucat cand am vorbit de Legea salarizarii, in acelasi mod, in dialog cu liderii Coalitiei, in Coalitie vom lua decizia pe care din cai vom merge, nu exista niciun fel de problema", a mai declarat Grindeanu.Premierul a facut declaratia la finalul unei intalniri de lucru la Ministerul Transporturilor, intrebat despre ce se doreste in privinta Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, avand in vedere afirmatiile presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit carora si legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare s-ar dori asumata de catre Parlament, la fel ca si Legea salarizarii, si nu de catre Guvern.