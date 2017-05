Scantei (PNL), fost secretar adjunct al Ministerului Justitiei in 2007: "Unele dosare SIPA au fost xeroxate. Ii cer public ministrului Toader sa explice cum documente clasificate au ajuns in presa"

"Existau mentiuni pe unele dintre ele (dosare din arhiva SIPA - n. r.) ca s-a facut xerox", a spus Iulia Scantei pentru News.ro.Intrebata daca au fost identificate persoanele care au facut copii dupa respectivele documente, Scantei a declarat ca o singura persoana, care era un fost angajat SIPA, a fost audiata, iar concluziile au fost trecute in raportul comisiei."S-a facut o singura audiere a unui angajat din cadrul Ministerului Justitiei la acea data si care facuse parte si din comisia desemnata de ministrul Macovei cu ocazia inventarierii si era un fost ofiter SIPA. A fost singurul angajat al fostei SIPA audiat de aceasta comisie pentru a ne lamuri cu privire la anumite aspecte. Au existat niste lamuriri, au existat niste semne de intrebare, le-am consemnat in raport. Numele sau il poate da ministrul Justitiei, intrucat are tot accesul la angajatii ministerului. E raspunderea ministrului Justitiei sa ii evidentieze pe toti cei care au fost sau au avut vreo legatura sau au fost implicati in activitatea aceasta de inventariere a arhivei SIPA. Noi am facut verificari pornind de la documentele legale - hotarari de Guvern, inclusiv hotarari ale CSAT, pentru ca au existat si astfel de reglementari - cu ceea ce s-a finalizat anterior inceperii activitatii de catre noi. Au fost verificate si aspecte privind modalitatea de distrugere a unor documente anterioare. Atat constituirea, modul in care a fost constituita arhiva, colectarea ei de la toate unitatile din tara ale fostei SIPA ￯ au fost circa 10-12 unitati teritoriale care au transmis catre Bucuresti arhivele proprii - , selectia si arhivarea si inventarierea lor a fost verificata in decursul perioadei cat ne-am desfasurat activitatea", a mai spus ea.Intrebata daca au existat incidente de securitate in perioada iunie - decembrie 2007, cand a facut parte din comisia de inventariere a arhivei SIPA, Scantei a spus ca nu are cunostinta de asa ceva, explicand ca niciun membru al comisiei nu avea acces singur la arhiva, ci, potrivit regulmentului de functionare, trebuia sa fie intotdeauna insotit de cel putin un alt membru.Scantei critica scurgerea in presa a raportului comisiei, pe care o considera un incident de securitate la nivelul Ministerului Justitiei, si ii cere lui Tudorel Toader explicatii."Singurul incident de securitate pe care il sesizez este aparitia in presa a raportului clasificat < >, anterior declasificarii lui. Domnul ministru ar trebui sa-si continue activitatea. Dupa ce a facut o trecere in revista a proceselor-verbale lasate in cadrul ministerului la cabinetul ministrului, ar trebui sa treaca acum prin corpul de control propriu si sa-si verifice incidentele de securitate, ca par sa aiba incidente grave de securitate. Atunci cand printr-o actiune, chiar jurnalistica, apar in presa documente care duc la compromiterea unor informatii clasificate, anterior derularii procedurii de declasificare, ma scuzati, un ministru al Justitiei ar trebui sa se sesizeze in primul rand cu privire la acest aspect. Ii cer public sa ne spuna si noua cum e posibil ca documente clasificate in timpul mandatului sau sa ajunga in presa. Nu am nimic cu faptul ca presa a accesat niste informatii, problema nu e la presa, ci problema e in cadrul Ministerului Justitiei", a mai spus senatoarea PNL.