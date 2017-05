Presedintele ALDE Sector 4 neaga o demisie in bloc in cadrul filialei: Echipa "Daniel Constantin" incearca sa isi mareasca randurile in mod artificial prin tot felul de minciuni

Comunicatul integral remis miercuri seara de ALDE Sector 4:

Letitia Stoian a declarat miercuri pentru Agerpres ca filiala este constituita din 238 de persoane, din care sase mai raman in actualul ALDE. "Este fosta filiala PC (Partidul Conservator - n.r.). Toti plecam", a spus ea."Majoritatea membrilor ALDE Sector 4 demisioneaza astazi din partid si vom continua in politica pe acelasi drum cu Daniel Constantin. Echipa de la Sectorul 4 este formata in exclusivitate din fosti conservatori si ramanem uniti in jurul valorilor politice pe care le impartasim cu fostul presedinte al Partidului Conservator. In urma noastra, in ALDE, va ramane o mana de fosti PNL-isti mascati, care au venit in organizatia noastra cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentare si ale caror realizari politice sunt lacatele schimbate pentru a opri accesul nostru in sediile de partid", a mai sustinut Letitia Stoian, intr-un comunicat.Adrian Chiotan, presedinte ALDE Sector 4: "Disperarea adeptilor lui Daniel Constantin a atins noi cote ale dezinformarii si manipularii"Daniel Constantin dovedeste ca are noi "calitati", pe langa cele de santaj si oportunism. Acesta pune bazele unei viitoare constructii politice pe baza minciunilor si a dezinformarii facuta prin intermediul acolitilor sai. Azi am aflat cu stupoare, in urma unei declaratii a doamnei Letitia Stoian, ca in organizatia ALDE Sector 4, al carui presedinte sunt, exista peste 200 de persoane care provin din fostul Partid Conservator si care ar fi decis sa plece. Doamna Stoian probabil ca traieste inca in trecut, mai exact inaintea infiintarii ALDE.Pentru o corecta informare a opiniei publice, dar si a Letitiei Stoian, precizez ca in baza de date a ALDE Sector 4 figureaza un numar de 418 membri, din care nici macar unul nu provine din fostul Partid Conservator. Afirmatiile sale nu sunt altceva decat aberatii, care nu au vreo legatura cu realitatea.Actiunea Letitiei Stoian este singulara si nu afecteaza sub nicio forma activitatea ALDE Sector 4, deoarece implicarea dumneaei in cadrul filialei a fost aproape inexistenta. Disperarea echipei "Constantin" de a genera stiri false, ii determina pe membrii acesteia sa piarda contactul cu realitatea. Fostul presedinte al PC ar trebui sa stie si sa o informeze pe adepta sa de la Sectorul 4 ca la data fuziunii celor doua partide, PLR si PC, toti membrii filialei Sector 4 ai partidului pe care il conducea s-au evaporat alaturi de faimosul primar Cristian Popescu Piedone. Nici atunci, iar cu atat mai putin acum, membrii fostului PC nu l-au urmat pe Constantin. Este doar o dorinta neimplinita a acestuia in speranta ca va deveni, intr-o zi, un mare om politic.Echipa "Daniel Constantin" incearca in mod disperat sa isi mareasca randurile in mod artificial prin tot felul de minciuni. In scurt timp, daca vor urma aceeasi directie, proiectul lui Constantin va ajunge sa numere mai multi membri "virtuali" decat toata populatia Romaniei.