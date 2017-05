Mircea Hava: Ludovic Orban are sustinere de peste 75% pentru sefia PNL

"Lucrurile sunt aproape transate ca voi candida, cred ca pentru prim-vicepresedinte", a spus Mircea Hava.El a adaugat ca printre cei care vor candida pentru functii de conducere la nivelul PNL se va afla si Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea. "Vrem sa-i aducem pe oamenii care misca si care fac ceva si oamenii care produc voturi, care produc bunastarea partidului", a declarat Hava.Intrebat daca nu ii este teama ca Ludovic Orban si echipa care il sustine pe acesta ar putea pierde, Hava a spus ca, din fericire, cei mai multi dintre liberali isi doresc ca acesta sa castige."Incepem de la inceput. Nu e nicio problema daca pierdem. Eu am mai fost in...A candidat domnul Blaga, am fost si am pierdut. Nu am murit. Pe mine nu m-au cladit partidele si nu mi-au dat nimic. Si atunci ma simt confortabil, nu ma simt 'vai de mine daca pierdem'. Mergem inainte. Daca partidul, chiar daca pierdem, are nevoie de mine, de Bolojan, de toti, atunci sunt sigur ca vom putea discuta. Daca nu au nevoie de noi si isi doresc sa-si mentina cooperativele lor, atunci... Exista constructii, exista posibilitati. Din fericire, cei mai multi doresc acest lucru (sa castige Orban - n.r.). Din estimarile noastre, trecem bine de 75%", a sustinut Hava.