Fostul copresedinte ALDE Sector 4 anunta demisia in bloc a membrilor filialei

"Este fosta filiala PC (Partidul Conservator - n.r.). Toti plecam", a spus Letitia Stoian.Potrivit unui comunicat, Stoian anunta ca va sustine in continuare actiunea in instanta initiata privind nerespectarea protocolului de fuziune PC-PLR, precum si plangerea penala formulata impotriva celor care au obstructionat accesul fostilor membri PC in sediile ALDE Sector 4."Majoritatea membrilor ALDE Sector 4 demisioneaza astazi din partid si vom continua in politica pe acelasi drum cu Daniel Constantin. Echipa de la Sectorul 4 este formata in exclusivitate din fosti conservatori si ramanem uniti in jurul valorilor politice pe care le impartasim cu fostul presedinte al Partidului Conservator. In urma noastra, in ALDE, va ramane o mana de fosti PNL-isti mascati, care au venit in organizatia noastra cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentare si ale caror realizari politice sunt lacatele schimbate pentru a opri accesul nostru in sediile de partid", a spus Stoian, potrivit comunicatului.Fostul copresedintele ALDE Sector 4 sustine ca "responsabil pentru valul de demisii din ALDE este Calin Popescu-Tariceanu, care a adus in partid oameni servili, pe care i-a propulsat in functii de conducere in vederea atingerii obiectivelor sale politice"."In continuare, ramanem fermi in actiunile noastre in instanta, pentru nerespectarea protocolului de fuziune si a plangerii penale numarul 2590910/2017 cu privire la interzicerea accesului in sediu si a sechestrarii obiectelor personale si de mobilier. Responsabil pentru aceste actiuni abuzive este Adrian Chiotan, secretar de stat si copresedinte Sector 4, inscris in ALDE in 05.10.2016 provenind din PNL Sector 2, a carui singura recomandare politica este sustinerea de catre Calin Popescu-Tariceanu", a adaugat Stoian.