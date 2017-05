Tariceanu anunta ca depune un proiect de lege pentru activitatea de lobby

Presedintele Senatului a declarat ca la acest proiect este necesar avand in vedere problema traficului de influenta. "Trebuie sa legitimam in mod clar, transparent" activitatea, a spus el.Tariceanu a precizat la acest proiect lucreaza un grup de lucru si ca doreste consultarea specialistilor din domeniu.Intrebat ce se va intampla cu celelalte proiecte de la comisia juridica din Camera Deputatilor, Tariceanu a precizat ca probabil acum se vor reactiva si ca acest proiect va aduce "un suflu nou".​Comisia juridica din Camera Deputatilor are pe ordinea de zi de mai multe saptamani doua proiecte de lege care vizeaza activitatea de lobby, intre acestea aflandu-se unul dintre legile controversate din celebra Marte Neagra din decembrie 2013. Proiectul, initiat de fostul deputat PSD Constantin Nita in 2010, a fost respins de Senat in acelasi an, iar in sedinta de plen din 10 decembrie 2013 a fost retrimisa la comisii admitandu-se existenta unor "inadvertente". La acel moment, toate partidele au fost de acord ca este o lege necesara si si-au luat angajamentul sa o adopte pe 1 februarie 2014. Acest lucru nu s-a intamplat iar proiectul a fost pus in deja celebrul sertar al Comisiei Juridice.Atat Guvernul Dacian Ciolos - pe 13 aprilie 2016, cat si Guvernul Sorin Grindeanu - pe 4 aprilie 2017 - au trimis un punct de vedere negativ pentru acest proiect de lege.Pe ordinea de zi se afla si un alt proiect de lege privind reglementarea activitatilor de lobby in Romania , initiat pe 2 mai 2011 de trei deputati: Adriana Saftoiu (PNL), Sever Voinescu (PDL), Carmen Mihalcescu (PSD). Acesta a fost adoptat tacit de Senat.Dezbaterea proiectelor a fost amanata in repetate randuri, asteptandu-se depunerea unor amendamente.