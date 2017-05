Eugen Nicolaescu, votat in functia de viceguvernator al BNR/ Cornel Coca Constantinescu - vicepresedinte al ASF

Nicolaescu a primit miercuri 275 voturi "pentru" si 39 "impotriva", votul fiind secret cu buletine.De asemenea, parlamentul l-a votat in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Supraveghere Financiara pentru asigurari pe Cornel Coca Constantinescu, pana acum prim-vicepresedinte al ASF. Acesta a primit 307 voturi "pentru" si 10 "impotriva".Ramane deocamdata vacant postul de presedinte al ASF, functie din care Misu Negritoiu a fost demis pe 11 mai. Patru zile mai tarziu, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca pentru acest post social-democratii il vor sustine pe deputatul Leonardo Badea.Postul de viceguvernator al BNR a ramas vacant dupa ce Bogdan Olteanu si-a depus, in august 2016, demisia din functie.In 18 octombrie 2016, DNA l-a trimis in judecata pe Bogdan Olteanu pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la primul-ministrul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Olteanu, care ocupa a treia treapta in ierarhia BNR - dupa guvernatorul Mugur Isarescu si primviceguvernatorul Florin Georgescu - este primul inalt oficial al bancii centrale aflat intr-o asemenea situatie, noteaza News.ro.Sursa: AgerpresEste absolvent al Facultatii de Comert, Academia de Studii Economice din Bucuresti (1982) si doctor in Stiinte Economice (2007).Expert contabil (1996), cenzor extern independent (din 1998), auditor financiar (2001). Specializari la Ministerul Finantelor Publice in noul sistem de contabilitate (1992 si 1993), management financiar (1995); standarde internationale de contabilitate la Ministerul Finantelor Publice si Banca Mondiala, audit financiar la ICAS ￯ Scotia (The Institute of Chartered Accountants of Scotland) in 2000. Din 2008 este formator in audit financiar (certificat eliberat de ASE) si consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania. Este formator in domeniul calitatii auditului financiar, din 2010, certificat eliberat de Institutul Contabililor Autorizati din Scotia.Tehnolog, merceolg, economist la Complexul de Hoteluri si Restaurante Flora din ITHR Bucuresti, Ministerul Turismului (1976-1985), analist, economist la serviciul aprovizionare la Centrala Industriala de Echipament Special din Ministerul Industriei si Resurselor (1985-1990); sef serviciu aprovizionare la Regia Autonoma Ratmil din Ministerul Industriei si Resurselor (1990-1991), economist serviciul aprovizionare la RA Ratmil din Ministerul Industriei si Resurselor (1991-1993); sef serviciu buget, analize economice la RA Ratmil din Ministerul Industriei si Resurselor (1993-1994), director economic (1994-1997) si director general (1997-1998) la RA Ratmil din Ministerul Industriei si Resurselor. Director economic la o societate privata (1998-1999).Secretar general adjunct la Ministerul Finantelor Publice (1999-2000).Lector universitar asociat la Universitatea Spiru Haret (2000-2001) si lector universitar asociat la ASE Bucuresti (2001-2002). Lector universitar Doctor la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate (din 2010).Este membru al mai multor asociatii profesionale: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (din 1996), Camera Auditorilor Financiari din Romania (din 2000; prim-vicepresedinte intre 2000 si 2011), Camera Consultantilor Fiscali din Romania (din 2007), auditor financiar de onoare (din 2011), Comitetul de Excelenta (din 2011).La 1 decembrie 2000, Eugen Nicolaescu a fost decorat cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in gradul de Cavaler.Membru al Partidului National Liberal (PNL). Presedinte al Comisiei Centrale de Cenzori a PNL (1999-2000), presedinte al Organizatiei judetene PNL Mures (2001-2008), membru al Biroului Permanent Central al PNL (2003-2005), membru al Biroului Permanent Central al PNL si vicepresedinte al PNL (2005-2009), vicepresedinte al organizatiei judetene PNL Calarasi (2009-2012). Din 2007 este vicepresedinte PNL. Din 2012 si pana in prezent este presedinte interimar al organizatiei PNL Bucuresti si presedinte interimar al organizatiei PNL Sector 1 Bucuresti.Deputat PNL de Mures in legislatura 2000-2004, reales pe listele Aliantei D.A. in urma scrutinului de la 28 noiembrie 2004.A fost ministru al Sanatatii Publice in Guvernul Tariceanu (22 august 2005-22 decembrie 2008) si in cabinetul Ponta II 2012-2015.Deputat PNL de Calarasi in legislatura 2008-2012. In urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, a obtinut un mandat de deputat pe listele USL, in Colegiul uninominal nr. 15 din sectorul 3 Bucuresti, cu peste 50% din voturi.Este la al cincilea mandat de deputat PNL, ales pe listele de la Bucuresti in 2016.