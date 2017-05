Tariceanu il critica pe Grideanu pentru o masura convenita de premier cu Dragnea: Trimiterea la Parlament a Legii salarizarii unice

ca Legea salarizarii unitare va fi o initiativa a tuturor deputatilor si senatorilor care fac parte din coalitia de guvernare, precizand ca proiectul va ajunge in Parlament "probabil in aceasta saptamana".

Tariceanu a vorbit despre o serie de "semne de intrebare" in conditiile in care "Legea salarizarii a trebuit sa o asumam noi la nivelul Parlamentului"."Procedura se poate si asa ceva" dar "e normal ca angajamentele din programul de guvernare sa fie promovate de Guvern", a spus Tariceanu, care conduce ALDE, membra a coalitiei de guvernare.Acesta a precizat ca acum asteapta sa vada "ce se intampla cu crearea Fondului suveran de dezvoltare"."Inteleg ca - asa am aflat, nu pot sa confirm, nu am discutat cu premierul - ca s-ar dori ca Parlamentul sa isi asume acest proiect", a comentat acesta."Putem face si aceste lucruri dar trebuie sa intelegem de ce sunt anumite rezerve la nivelul guvernului", a adaugat Tariceanu.La inceputul lunii aprilie, Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook principiile legii salarizarii unitare, presedintele PSD afirmand ca proiectul de lege este gata si "urmeaza sa fie depus in Parlament"."Astăzi, pot spune că proiectul de Lege a #salarizării unitare este gata și urmează să fie depus la Parlament", spunea atunci Liviu Dragnea.Cu o zi in urma, premierul Sorin Grindeanu declarase