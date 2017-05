Autoritatea Electorala: 75 de romani din Italia au cerut adeverinte pentru a candida la alegerile locale din Peninsula

Adeverinta eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta atesta faptul ca, potrivit evidentelor autoritatilor romane, solicitantii nu au nicio interdictie in ceea ce priveste exercitarea drepturilor electorale si nici nu se afla sub incidenta unei hotarari judecatoresti definitive prin care sa fie condamnati la pierderea drepturilor electorale.Din cei 75 de potentiali candidati romani la alegerile locale din Italia, 51 sunt femei si 24 sunt barbati.Varsta medie a cetatenilor romani care intentioneaza sa intre in cursa electorala pentru ocuparea unui loc de consilier local in Italia este de 39 de ani.Scrutinul local va avea loc in Italia la data de 11 iunie 2017, in 1.021 de localitati.