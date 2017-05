Parlamentul se reuneste pentru a desemna presedintele AEP, un viceguvernator BNR si un vicepresedinte ASF

"Sunt rapoarte depuse deja pentru AEP, pentru BNR si pentru ASF. Pentru ANRE se asteapta raportul suplimentar, fiind acea contestatie. Pentru Consiliul National de Combatere a Discriminarii, Birourile Permanente reunite trebuie sa stabileasca calendarul pentru audieri si raport. Pentru functiile unde rapoartele sunt depuse deja se va organiza miercuri, de la ora 12.00, un plen comun", a declarat secretarul Camerei Deputatilor, deputatul PSD Ioana Bran, la finalul sedintei Birourilor Permanente reunite care s-a desfasurat luni.Ea a mai spus ca in cazul ANRE a fost depusa o contestatie cu privire la candidatii care urmeaza sa fie numiti in Comitetul de reglementare."A fost depusa o contestatie din partea doamnei Gabriela Moroianu asupra raportului comun cu privire la candidatii ce urmeaza a fi numiti in Comitetul de reglementare al ANRE. Aceasta solicitare si contestatie este transmisa Comisiilor reunite pentru solutionare", a completat Ioana Bran.Pentru postul de viceguvernator al Bancii Nationale a fost avizat de catre comisiile reunite de buget-finante liberalul Eugen Nicolaescu. El urmeaza sa ocupe locul ramas vacant prin demisia lui Bogdan Olteanu ca urmare in scandalul de coruptie in care este implicat.Cornel Coca Constantinescu a primit avizul acelorasi comisii pentru postul de vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, responsabil cu domeniul asigurarilor, urmand ca acesta sa primeasca aprobarea plenului reunit.Ramane deocamdata vacant postul de presedinte al ASF, functie din care Misu Negritoiu a fost demis pe 11 mai. Patru zile mai tarziu, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca pentru acest post social-democratii il vor sustine pe deputatul Leonardo Badea.Pentru functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, deputatii si senatorii vor avea de ales intre fostul senator ALDE Daniel Barbu si Maria Krause, sustinuta de catre USR.