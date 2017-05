George Maior va fi invitat la comisia parlamentara de ancheta pe 6 iunie / Opris, Capra, Tutilescu, Fatuloiu, Blaga, Predoiu, Oprea, Baconschi - audiati saptamana viitoare

"Astazi, comisia a decis ca pe data de 6 iunie sa fie invitat domnul George Maior la comisie. Maine dimineata va fi trimisa aceasta invitatie in mod oficial pentru domnia sa. (...) Domnul Maior, dupa informatiile noastre, se afla in tara in perioada aceea, tocmai de aceea am ales ziua de 6 iunie. Ar fi practic prima zi lucratoare dupa vacanta de Rusalii si putem relua activitatea comisiei noastre", a precizat Fifor, la finalul sedintei de marti comisiei.Intrebat cand ii va invita pe Florian Coldea si pe Laura Codruta Kovesi, Mihai Fifor a estimat ca audierile acestora ar putea avea loc tot in saptamana in care va fi audiat George Maior."La finele fiecarei saptamani facem publica lista celor care vor fi invitati. Incercam sa tinem firul logic al demersului nostru si vor fi invitati cu totii din cei mentionati. (...) Ii chemam cu siguranta, nu ne e teama, nu avem de ce sa ne temem, suntem o comisie parlamentara mandatata sa facem aceste invitatii. Este foarte probabil ca in saptamana cu 6 iunie sa-i invitam si pe dansii (Coldea si Kovesi - n.r.) la aceasta comisie", a precizat senatorul PSD.Directorul STS, Marcel Opris, Gabriel Oprea, Vasile Blaga, Catalin Predoiu, Teodor Baconschi, Eugen Tomac sunt printre cei care vor fi audiati saptamana viitoare de parlamentarii comisiei speciale de ancheta pe marginea alegerilor prezidentiale din 2009, a mai anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Mihai Fifor, potrivit Agerpres.Audierile de saptamana viitoare vor incepe luni, de la ora 9.00, cu fostul candidat la prezidentialele din 2009 Mircea Geoana, care a fost prezent si marti la comisie mai bine de o ora."Comisia a decis ca luni, incepand cu ora 9.00, sa reluam audierea domnului Mircea Geoana. Domnia sa a confirmat prezenta. Dupa care vom avea invitati la comisie secretarii de stat din Ministerul de Interne din momentul acela - domnii Mihai Capra, Marian Tutilescu, Dan Fatuloiu - si va veni la comisie si doamna Ana Maria Patru, cea care nu a putut veni atunci cand a fost invitata pentru prima data. Pentru marti, incepand cu ora 14.00, ii vom avea invitati pe domnii Vasile Blaga, Marcel Opris, Catalin Predoiu - la vremea aceea ministru de Externe - si pe domnul Eugen Tomac - cel care coordona Departamentul Romanilor de Pretutindeni. Pentru miercuri, incepand cu ora 9.00, ii vom invita pe domnii Gabriel Oprea, Baconschi - ambasador la Paris, pe ambasadoarea de la Madrid, ambasadorii de la Chisinau, Roma si totodata ii vom invita pe domnii Neculai Ontanu si pe Anghel Iordanescu. Tot miercuri. Sunt martori mentionati de domnul Andronic in interventiile sale", a precizat Mihai Fifor.