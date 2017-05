Mircea Geoana: Exista suspiciuni rezonabile privind un efort deliberat, de la cel mai inalt nivel, pentru influentarea alegerilor din 2009

"In opinia mea, cred ca putem spune ca exista suspiciuni rezonabile pentru existenta unor elemente constituite a unui efort deliberat si conjugat coordonat de la cel mai inalt nivel al statului roman de influentare a alegerilor din 2009. Este vorba de o incercare de perpetuare a unui sistem de forta, de putere, de santaj si coruptie politica si economica, cu consecinte grave asupra starii generale a natiunii si a intereselor generale ale cetatenilor Romaniei. Actiunea din 2009 a avut un caracter inter-institutional si transpartinic, incolonand sub o comanda unica conducatori obedienti, nu institutii in ansamblul lor, veleitari din politica, carieristi sau persoane santajabile din zonele cheie ale sistemului politic si administrativ al tarii. Vorbim de persoane si nu de institutii" a declarat Geoana."Neintrand in aspectele legale, in opinia mea mandatul 2009-2014 a fost imoral, antidemocratic si antinational" a spus Geoana.