Octavian Opris, fost presedinte AEP: Ana Maria-Patru (fosta sefa AEP) avea in birou un portret cu Traian Basescu

In cadrul audierilor, Opris a fost intrebat de deputatul PSD Liviu Plesoianu cum comenteaza faptul ca Ana Maria Patru a fost vazuta la o petrecere alaturi de Traian Basescu si fiica sa, Elena, dupa care s-a implicat in gestionarea alegerilor prezidentiale din 2009."Cum am putea noi sa credem in echidistanta si corectitudinea doamnei Ana Maria Patru si in corectitudinea AEP, cand respectiva persoana a ramas in functie si nu a fost nici macar mustrata? Dupa care au urmat alegerile prezidentiale?" a spus Plesoianu."Situatia asta a fost foarte larg difuzata pentru ca un membru, vicepresedinte al AEP, a fost surprins de catre oameni din presa la o chermeza, la o intrunire cu cei din zona unui partid politic, respectiv a PDL-ului, cu Traian Basescu, parca era si fiica sa, era o aniversare. Asta este conduita pe care a avut-o Ana Maria Patru, ea nu se sfia niciodata sa arate afinitatile pe care le are cu zona PDL-ului si cu Traian Basescu. Chiar in biroul ei avea si un portret cu Traian Basescu. Sigur ca era recunoscatoare fiindca el a numit-o. Din partea Presedintiei era un vicepresedinte, din partea primului ministru era un vicepresedinte si presedintele era numit de Parlament in ambele Camere. Fara indoiala ca i-am atras atentia, dar era tardiv, spunandu-i despre calitatea pe care o are, daca constientizeaza ca aceasta calitate impune anumite restrictii in ceea ce priveste relatiile personale, sociale, etc. Nu mai spun relatiile politice care au o conotatie cu totul aparte. In ce priveste actele de gestionare a mecanismului electoral, acolo ca sa te bagi trebuie sa si stii", a afirmat Opris.Potrivit acestuia, pentru ca Ana Maria Patru sa nu mai fi gestionat alegerile de atunci trebuia sa nu mai aiba calitatea de vicepresedinte al AEP, conditii in care el nu putea sa procedeze la o ingradire a drepturilor unui vicepresedinte."Acesti vicepresedinti veneau din sfere politice deosebite, de la Guvern, de la Presedintie, etc", a argumentat Opris.