Camera Deputatilor a decis definitiv respingerea OUG 91/2016 privind cinematografia, in pofida apelului a numerosi cineasti ca proiectul sa fie aprobat

Membri ai Consiliului de Administratie al Centrului National al Cinematografiei si cineasti precum Nae Caranfil, Radu Muntean, Stere Gulea, Radu Jude si Ada Solomon au solicitat, printr-o scrisoare deschisa, membrilor Camerei Deputatilor neadoptarea proiectului de respingere a Ordonantei de Urgenta 91/2016 privind cinematografia si intoarcerea proiectului de adoptare a acesteia la Comisia pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa pentru o dezbatere publica reala.Inainte de votul plenului, regizorul Tudor Giurgiu a declarat, la Parlament, ca a venit sa protesteze fata de o posibila respingere in plenul Camerei Deputatilor a OUG nr.91/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, acesta fiind nemultumit de faptul ca membrii Comisiei de cultura au dat un raport de respingere, fara niciun fel de consultare a celor din breasla, ceea ce i se pare "o practica total aberanta".Intrebat daca are sperante ca legea va fi rediscutata, Tudor Giurgiu a sustinut ca, "intr-un Parlament normal, probabil ca ar rediscuta sau ar retrimite legea la comisie, dar si aici e o atmosfera de zici ca mergem la inmormantare".Senatorul USR Vlad Alexandrescu a afirmat, la randul sau, ca un vot de respingere a OUG privind cinematografia este "cel putin pripit, daca nu fatal" pentru reforma in domeniu."Forma actuala a ordonantei prevede o transparentizare a concursului de proiecte pentru finantarea cinematografica. Propune doua categorii noi de competitie, una de filme de microbuget si, prin amendament, o categorie de film experimental. Prevede posibilitatea de finantare a tinerilor cineasti pentru primul si pentru al doilea film de lung-metraj. Prevede trecerea arhivei nationale a cinematografiei din subordinea CNC in subordinea directa a Ministerului Culturii, ceea ce da posibilitatea unei conservari mai bune a patrimoniului cinematografic", a explicat fostul ministru al Culturii.Vlad Alexandrescu a mai spus ca ordonanta prevede "lucruri importante cu privire la trecerea salilor de cinematograf dezafectate din patrimoniul Romania Film catre administratia publica locala, cu obligatia ca ei sa le foloseasca intr-adevar pentru proiectia de filme si sa le renoveze".Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind noua Lege a Cinematografiei, initiat in mandatul ministrului Corina Suteu, care prevede colectarea mai multor taxe, a fost adoptat de Guvern pe 29 noiembrie 2016.Proiectul s-a bazat pe activitatea unui grup de lucru format de reprezentanti ai sectorului - din care au facut parte, intre altii, regizorii Tudor Giurgiu, Florin Mihailescu, Cristian Mungiu, Bogdan Mustata si Paul Negoescu - si a inclus mai multe reprize de consultari. proiectul a fost avizat de mai multe ministere si institutii cu mandat in domeniile vizate, intre care Ministerul Justitiei, Consiliul Legislativ si Consiliul Concurentei.