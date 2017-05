PNL a atacat la Curtea Constitutionala legea prin care CSAT a fost scos din procedura de numire a sefului DGPI - "Doi si-un sfert"

"Modificarea operata de majoritatea parlamentara incalca prevederile constitutionale referitoare la asigurarea securitatii nationale, iar pe de alta parte se inscrie intr-o abordare sistematica a PSD-ALDE de restrangere a atributiilor presedintelui Romaniei prin modificari legislative lipsite de fundamentare. De asemenea, proiectul de lege prin care a fost modifica OUG 76/2017 are grave carente de coerenta legislativa in raport cu o serie de alte acte normative in vigoare, deschizand posibilitatea legala de a aservi politic activitatea DGPI" se arata in comunicat.Liberalii sustin ca s-a incalcat si principiul bicameralismului, intrucat modificarile nu au fost supuse dezbaterii si votului si in Camera Deputatilor, Senatul fiind decizionala.Citeste aici textul sesizarii Plenul Senatului a votat saptamana trecuta proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/2016 privind Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) a MAI, astfel incat seful DGPI sa poata fi numit si eliberat din functie de catre ministrul Afacerilor Interne (nu de prim-ministru cum prevede ordonanta) fara avizul CSAT, asa cum este prevazut in prezent, si sa nu trebuiasca sa fie cadru militar.Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca "asa ceva nu se poate" si ca "in ultima instanta" va ataca el insusi la CCR proiectul.Acesta a avertizat ca, daca daca se mentine aceasta decizie, pe care o considera neconstitutionala, "evident ca speta va ajunge la Curtea Constitutionala".Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale declarase ca presedintele considera, avand in vedere si antecedentul ANCOM, ca "se incearca din partea PSD sa se elimine institutia presedintelui, respectiv a CSAT, din anumite proceduri", ceea ce este "o eroare".