USR: PSD a macelarit Ordonanta fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu/ OUG 79, adoptata marti: Nu pot fi manageri de spitale cei cu functii in partide, insa simplii membri pot ocupa aceste posturi

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii activitatii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru incheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum si pentru eficientizarea serviciilor de asistenta medicala.In cadrul Comisiilor de specialitate s-a adoptat amendamentul care prevede ca "managerul general, absolvent al unei institutii de invatamant superior, trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii: sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii; sa fie absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata; sa fie medic in specialitatea sanatate publica si management", potrivit News.ro.Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimara a serviciilor de ambulanta judetene si a Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov se numeste prin ordin al ministrului Sanatatii.De asemenea, un alt amendament prevede ca "medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale, mijloacele de transport specializat si altele asemenea, achizitionate centralizat de Ministerul Sanatatii pot fi transmise, fara plata, catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si catre alti beneficiari, stabiliti de Ministerul Sanatatii, repartitia acestora realizanduse prin ordin al ministrului sanatatii".Reforma in sanatate initiata de fostul ministru Vlad Voiculescu devine istorie, se arata intr-un comunicat transmis de USR."USR s-a luptat trei luni de zile in care a negociat si a dezbatut Ordonanta 79/2016 prin care se puneau bazele transparentizarii si se crea cadrul necesar inlaturarii conflictelor de interese din sanatate. Majoritatea PSD-ALDE-UDMR nu s-a putut abtine si a modificat documentul cat sa se modifice ceva, dar sa nu se schimbe nimic. Cu aceasta ocazie, i-au platit si o polita fostului ministru pentru ca le-a fost mai important sa pastreze sinecurile existente in loc sa incerce sa vindece sistemul de sanatate" sustin acestia."In forma finala a legii propusa spre adoptare de catre PSD, nu exista situatii de incompatibilitate si nici conflict de interese la nivelul conducerii unitatilor sanitare, indiferent ca vorbim de managerul spitalului sau de seful de sectie. Cum ar veni, totul e bine si frumos pentru majoritatea guvernamentala si domeniul sanatatii nu are nevoie de reforma. Adaug la aceasta situatie si amendamentele care permit cadrelor de conducere sa fie in mai multe locuri deodata - si la carma spitalului, si in operatie si la cabinetul particular si la cursuri la universitate. Ca sa fiu direct, PSD a macelarit in acest fel reforma in sanatate", a declarat Tudor Rares Pop, deputat USR, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie."Singura victorie ramane in zona pilonului de profesionalizare, unde am reusit sa pastram deschiderea oferita de OUG 79/2016 celor care vor sa candideze pentru functia de manager, masteranzi care insa nu sunt medici sau cadre universitare, dar care au absolvit in management economic, juridic, administrativ si sanitar. Mai avem si cateva modificari care limiteaza partial numirile discretionare realizate de Senatul universitatilor de medicina si farmacie, dar mai mult de ochii lumii, fara un impact major in spargerea feudelor din Sanatate. Reforma in sanatate a ajuns in zona contra-reformei PSD", a sustinut Emanuel Ungureanu, deputat de Cluj si vice-presedinte al Comisiei de Sanatate.Nici profesionalizarea nu a scapat pe de-a intregul, fiind ciuntita semnificativ, se mai arata in comunicat. Potrivit acestora, unul dintre amendamente elimina prevederea care spune ca "un contract de management va avea la baza un buget global negociat a carui executie va fi evaluata anual¬. In forma ei originala, ordonanta 79 responsabiliza si profesionaliza sistemul sanitar romanesc si pe reprezentantii ei. In forma ei actuala, ne arata totusi cat de putin isi doresc membrii coalitiei otravite PSD-ALDE-UDMR un sistem sanitar deschis, onest, transparent si orientat catre binele pacientilor si demnitatea corpului profesional.