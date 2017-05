Sorin Grindeanu, in ofensiva pentru bunavointa baronilor locali: Un presedinte de Consiliu Judetean nu poate sa fie captiv unui vot politic, sistemul uninominal e mai benefic. Plus promisiuni de simplificare a birocratiei cu fonduri UE

"Un presedinte de Consiliu judetean nu poate sa fie captiv unui vot politic, care se poate schimba oricand, nu poate sa stea la degetul mic al unora sau altora, ci sa dea socoteala doar si doar in fata cetatenilor care l-au ales. O astfel de autoritate poate fi insa conferita doar printr-un vot direct. Si trebuie sa ne gandim serios - e doar o tema - daca nu cumva sistemul uninominal e mai benefic atat pentru democratie, cat si pentru stabilitatea comunitatilor locale", a afirmat Sorin Grindeanu marti, potrivit Agerpres, la Adunarea Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care are loc la Parlament.Primul ministru a precizat ca nu vrea sa deschida "o cutie a Pandorei", dar se intreaba daca merita pastrat actualul sistem sau ar fi mai bine sa se revina la votul uninominal: "De anul trecut alegerea se face din nou, dupa multi ani, de catre consilierii judeteni. Nu vreau sa deschid azi o cutie a Pandorei, dar nu pot sa nu ma intreb daca merita sa pastram acest sistem sau oare e mai bine sa revenim la votul uninominal. Alegerea indirecta a presedintilor de Consilii judetene - ca si cum ai lega niste pietre de picioare si i-ai spune cuiva sa alerge sa faca performanta. Poate ca se antreneaza bine cu pietrele de la picioare, dar in niciun caz nu pot sa alerge foarte, foarte bine si sa faca performanta."Presedintii de Consilii Judetene sunt alesi in prezent prin vot indirect, din randul consilierilor judeteni, si pot fi revocati prin votul consilierilor judeteni. Anterior, ei erau alesi prin vot direct, uninominal.Grindeanu le-a promis si rezolvarea birocratiei: "În continuare, faceţi potecă la Bucureşti, în continuare, depuneţi munţi de documentaţii pentru fonduri europene, pe care trebuie să le semnaţi filă cu filă, cel puţin asta a fost experienţa mea în decembrie ca fost preşedinte de consiliu judeţean. (...) Am discutat împreună cu doamna vicepremier, cu doamna ministru Plumb, împreună şi cu doamna Corina Creţu, cu reprezentanţi ai Comisiei Europene. Lucrurile sunt pe cale a fi rezolvate. Unele dintre ele au fost deja simplificate, pentru că toată această birocratizare duce la foarte mult timp pierdut", le-a transmis Grindeanu participanţilor la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, care s-a desfăşurat, marţi, la Palatul Parlamentului.La randul sau, Liviu Dragnea a declarat, potrivit Agerpres, ca nu înţelege de ce o situaţie de incompatibilitate, odată sancţionată, îşi menţine efectul şi pentru mandatul următor: "Eu pun o întrebare foarte simplă: dacă se dovedeşte că un ales local este găsit incompatibil. În anul 2015, să zicem, se descoperă că un ales local este incompatibil şi, în final, decizia definitivă a instanţei stabileşte că este incompatibil. Firesc este să îşi piardă mandatul respectiv. Dar cum putem explica faptul că o incompatibilitate din 2015 sau 2011 sau 2012 are efect şi pentru mandatul următor sau pentru un alt mandat, în alte instituţii. Am vorbit cu foarte mulţi oameni - şi din ţară, şi din străinătate - şi, cel puţin, mi-a fost foarte greu să explic, pentru că nici eu nu înţeleg care e logica".Cei doi lideri PSD au participat marti la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene, eveniment la care Marian Oprisan, seful CJ Vrancea, a fost reales in functia de presedinte al Uniunii.