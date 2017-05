Oprisan: Corect ar fi ca un presedinte de Consiliu Judetean sau un primar de muncipiu resedinta de judet sa castige 15.000 de lei net pe luna

"Cel mai corect ar fi ca un presedinte de Consiliu Judetean sau un primar de muncipiu resedinta de judet sa castige 15.000 de lei pe luna net", a declarat Marian Oprisan la Adunarea Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.El a precizat ca suma prevazuta in proiectul Legii salarizarii pentru acestia este mica in raport cu responsabilitatile avute."Noi, presedintii de Consilii Judetene, nu putem sa nu apreciem eforturile Guvernului de a trece prin Parlament Legea salarizarii. Este pentru prima oara cand un Guvern abordeaza cu curaj aceasta situatie, pentru ca in Romania trebuiau pusi oamenii fiecare la locul lui si retribuiti in functie de ceea ce stiu sa faca. Cat de mare sau cat de mic este salariul acum al unui primar sau al unui presedinte de Consiliu Judetean, va spun ca in raport cu responsabilitatile pe care le are un presedinte de Consiliu Judetean sau primar, chiar si suma prevazuta in proiectul de lege privind salarizarea, dupa parerea mea, este mica. Dar este un inceput si eu sunt convins ca, daca din punct de vedere economic Romania merge in directia dorita , atunci si salariile vor fi unele bune", a explicat Oprisan.Potrivit proiectului Legii salarizarii votat de Senat, salariul brut al unui presedinte de Consiliu Judetean urmeaza sa fie de 13.050 lei, adica aproximativ 10.000 lei net.