Legea de aprobare a OUG 9/2017, care prevede majorarea cu 30% a indemnizatiilor alesilor locali, promulgata de Klaus Iohannis

Proiectul de lege fusese adoptat la finalul lunii aprilie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Amendamentul cu privire la marirea salariilor primarilor i-a apartinut deputatului PNL Corneliu Olar, fost primar cu cinci mandate.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, declara, in luna aprilie, ca a sustinut majorarea salariilor primarilor, iar aceasta masura nu greveaza in niciun fel bugetul de stat, pentru ca aceste majorari de salarii se fac din bugetele locale.