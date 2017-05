Uniunea consiliilor judetene cere Guvernului si Parlamentului fonduri, masuri privind incompatibilitatile si schimbarea legii Curtii de Conturi/ Oprisan: Dragnea si Grindeanu sunt fini cunoscatori ai problemelor administratiei locale. E primul Guvern care ne ajuta

Oprisan a afirmat, in debutul sedintei UNCJR, ca i-a adresat lui Liviu Dragnea, ca sef al Camerei Deputatilor, si premierului Sorin Grindeanu memorii privind solicitarile sefilor de CJ, care reprezinta probleme stringente ale administratiei locale.Liderul CJ Vrancea i-a spus lui Dragnea ca este nevoie de masuri privind regimul incompatibilitatilor alesilor locale, corectarea si simplificarea legislatiei prin achizitiile publice, modificarea legislatiei care reglementeaza activitatea Curtii de Conturi si adoptarea cat mai rapida a Codului administrativ si a Codului finantelor locale."Pe ordinea de zi a sedintei noastre de astazi vom transmite solicitarea de reinnoire a protocoalelor de colaborare a UNCJR si Camera Deputatilor", a mai spus Oprisan, catre Dragnea.Seful UNCJR s-a adresat si premierului, cu solicitari privind fondurile alocate administratiei locale."La mapa dumneavoastra veti gasi un memoriu privind probleme a caror rezolvare tine de competentele Guvernului si m-am referi in principal la rectificarea bugetara din acest an, revizuirea procedurilor de alocare a fondurilor si sumelor defalcate catre unitatile administrativ-teritoriale", a spus Oprisan.El a precizat ca este nevoie si de simplificarea ghidurilor de finantare a proiectelor europene, "sa fie eliminate cerintele excesive", pentru o cat mai buna atragere a fondurilor de catre administratiile locale.Oprisan a mai afirmat ca este pentru prima data cand un Guvern si un partid de guvernamant ajuta administratiile locale in problemele lor, laudandu-l pe premierul Sorin Grindeanu si pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru ca sunt "fini cunoscatori" ai problemelor din teritoriu."Pana in acest an, desi ne-am adresat si altor decidenti, nu am avut rezultate satisfacatoare. Este pentru prima data, ca sa vorbim in termeni realisti, cand un Guvern si cand partidul de guvernamant, ca sa o spun fara niciun fel de menajamente, se apleaca asupra problemelor autoritatilor locale, iar majoritatea propunerilor noastre, primite de la UNCJR si de la celelalte structuri asociative, devin si acte normative, legi, in sprijinul functionarii autoritatilor locale", a spus Oprisan, la reuniunea UNCJR, de la Parlament, in fata lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.El a afirmat ca aceasta situatie se datoreaza si faptului ca Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu provin din administratia locala si sunt "fini cunoscatori" ai problemelor din domeniu."Trebuie sa recunosc ca atat domnul presedinte Dragnea, cat si domnul prim-ministru Grindeanu sunt fini cunoscatori ai problemelor cu care se confrunta administratia locala si am convingerea ca vasta experienta in administratie i-a ajutat sa inteleaga, sa gaseasca si sa sustina solutii concrete la problemele pe care UNCJR le-a adus spre rezvolare", a spus Oprisan.Seful CJ Vrancea candideaza marti pentru un nou mandat de lider al UNCJR, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca el are tot sprijinul sau, "din orice calitate".