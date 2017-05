Liviu Dragnea il trimite pe Jean-Claude Juncker sa discute cu Dacian Ciolos despre deficitul bugetar, pentru ca oricum "se intalnesc foarte des"

"Cand state mari au sarit peste deficitul de 3%, n-a fost nicio reactie de la Comisia Europeana. In Romania, cand nici macar nu se pune problema sa depasim deficitul de 3%, ne tot arata cartonase galbene sau ne atentioneaza. Programul de guvernare va fi pus in practica. Deficitul nu va fi depasit, in schimb vrem sa fim lasati sa dezvoltam Romania. Toate aceste semnale care sunt date, bazate nu stiu pe ce, din punctul meu de vedere sunt profund incorecte, cele care vin de la Comisia Europeana. Nu cred ca asa trebuie procedat cu un stat membru, chiar daca este vorba de Romania", a spus Dragnea, luni, la Parlament, citat de Agerpres.Intrebat daca va exista un raspuns pe acest subiect din partea Romaniei, Dragnea a raspuns ca 'e posibil'."O sa am o intalnire chiar azi cu domnul Tariceanu, o sa discutam si cu domnul prim-ministru, pentru ca, din punctul meu de vedere, nu e corecta aceasta abordare. Totusi, Romania este un stat membru cu drepturi depline, cifrele economice, indicatorii macro-economici arata foarte bine, in schimb tot primim tot felul de ingrijorari. De ce? Anul trecut a fost liniste si pace cand Romania o luase in jos foarte tare", a afirmat Dragnea.Chestionat daca acest raspuns va lua forma unei scrisori adresate CE, Dragnea a precizat: 'O sa vedem'.El a adaugat ca despre acest subiect poate vorbi presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu fostul premier Dacian Ciolos. "Asta domnul Juncker poate sa vorbeasca cu domnul Ciolos foarte bine, ca se intalnesc foarte des", a spus Dragnea."In #Europa se vorbeste pe doua voci despre disciplina financiara. Cand Franta sau Spania depasesc pragul de deficit de 3% nu se supara nimeni. Cand #Romania are cea mai mare crestere economica din UE, ni se vorbeste din nou despre austeritate, pe baza unor aprecieri mai mult sau mai putin exacte", a reactionat Dragnea, pe contul sau de Facebook.Dragnea afirma ca "regulile trebuie sa fie la fel pentru toti" in conditiile in care "salariile romanilor sunt de 2-3-4 ori mai mici decat ale europenilor" si este nevoie de majorarea lor, "pentru a stopa plecarea tinerilor din tara"Luni, 22 mai 2017, Comisia Europeana a emis un avertisment privind o abatere semnificativa a tarii de la obiectivele bugetare pe termen mediu - celebrul MTO, invocat in anul 2014 de presedintele de atunci, Traian Basescu, intr-o discutie cu Victor Ponta."Pe baza datelor executiei pe 2016, Romania a fost depistata ca fiind intr-o deviere semnificativa de la obiectivul bugetar pe termen mediu. In conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE si cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului, Comisia a emis un avertisment adresat Romaniei la 22 mai 2017 ca a fost observata o abatere semnificativa de la obiectivul bugetar pe termen mediu in 2016. Conform Prognozei din primavara Comisiei Europene, exista riscul unei abateri semnificative de la ajustarea recomandata in anul 2017" - arata CE in Recomandarile specifice de tara 2017.