Liviu Dragnea: Nu inteleg logica conform careia incompatibilitatea unui ales local are efect asupra mai multor mandate

Liviu Dragnea este de parere ca "In ceeea ce priveste incompatibilitatile, eu pun o intrebare foarte simpla: daca se dovedeste ca un ales local este gasit incompatibil in anul 2015, sa zicem, si in final decizia definitiva a instantei stabileste ca este incompatibil. Firesc este sa isi piarda mandatul respectiv. Dar cum putem explica faptul ca o incompatibilitate din 2015 sau din 2011 sau din 2012 are efect si pentru mandatul urmator sau pentru alt mandat in alta institutie. Am vorbit cu foarte multi oameni, si din tara si din strainatate, si, cel putin mie, mi-a fost foarte greu sa explic pentru ca nici eu nu inteleg care este logica. Agentia Nationala de Integritate este o institutie pe care noi am sustinut-o, o sustinem in continuare. Cand eram ministrul Dezvoltarii stiu ca am aprobat o finantare pentru un proiect, avertizorul de integritate, care sa previna foarte mult."