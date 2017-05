Legea gratierii, adoptata tacit in Senat. Proiectul ajunge la Camera Deputatilor in forma Guvernului

Practic, comisia juridica, condusa de senatorul PSD Robert Cazanciuc dupa indepartarea din aceasta functia a senatorului Serban Nicolae tocmai din cauza amendamentelor la acest proiect, nu a mai dat un raport suplimentar asa cum s-a cerut de catre plenul Senatului care sa fie adoptat in acest termen.Atat Liviu Dragnea, cat si Calin Popescu Tariceanu au sustinut forma initiatorului, redactata in timpul fostului ministru al Justitiei, Florin Iordache."Eu cred ca Comisia juridica de la Senat a incurcat destul de mult aceasta lege, ca cea mai buna varianta pentru moment este ca legea sa plece din Senat asa cum a venit de la Guvern, pentru ca s-a schimbat de foarte multe ori acolo si eu sunt foarte nemultumit" declara Liviu Dragnea, potrivit Digi24."Proiectul sa fie adoptat in forma avansata de Guvern. E forma pe care o sustinem si dorim ca, din aceasta perspectiva, lucrurile sa fie extrem de clare, mai ales dupa turbulentele care au avut loc saptamana trecuta", sustinea si Calin Popescu Tariceanu, referindu-se la amendamentele prin care se gratiau faptele de coruptie, care trecusera de comisia juridica din Senat si care au provocat proteste de strada.