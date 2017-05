Dragnea va discuta cu Grindeanu si Tariceanu la finalul saptamanii despre activitatea Guvernului

"Nu pot sa am conflict cu premierul pe tema remanierii. Daca se va pune problema, deocamdata nu se pune, se va pune problema si se va intampla. Am zis ca in aceasta saptamana o sa avem o intalnire in trei cu domnul Tariceanu si domnul Grindeanu, sa discutam despre modul in care functioneaza Guvernul, modul in care functioneaza unele ministere si o prima analiza a activitatii fiecarui ministru, dar asta nu inseamna ca se va termina neaparat cu propuneri de remaniere", a declarat Dragnea luni la Parlament.