Andronic, la comisia de ancheta: Mi-e greu sa va spun daca poate face lumina sau nu

"Le spun ce am spus in 'Evenimentul Zilei', la Parchet, voi da mult mai multe amanunte decat cele pe care le-am mentionat in scris. Nu sunt date noi, e un tablou mult mai complet, povestesc experienta mea. Mi-e greu sa va spun daca poate face lumina sau nu. Obiectivul e ambitios, la opt ani, nu am vorbit de fraudare alegeri, am vorbit de prezenta lui Kovesi, care era procuror general, a lui George Maior, Florian Coldea in casa lui Gabriel Oprea", a declarat Andronic.Intrebat de jurnalisti de ce a venit dupa opt ani cu aceste declaratii, Dan Andronic a spus: "Aveti perfecta dreptate"."Va readuc aminte ca e vorba de un context, eu l-am intitulat operatiunea 'noi suntem statul', e vorba de lucruri pe care le-am aflat recent, pe care le-am pus in legatura cu alte evenimente, intamplari. Nu am inceput cu aceasta experienta personala pentru ca nu am vrut sa fie un serial memorialistic, nu m-am gandit niciun moment sa-mi scriu memoriile, ci pur si simplu sa incercam, daca vreti, un efort de vidanjare", a adaugat jurnalistul.