Un deputat PSD vrea sa redevina primar de comuna. El renuntase la aceasta functie cand a devenit parlamentar

"Am decis sa renunt la statutul de parlamentar, intrucat consider ca voi fi mult mai aproape de consatenii mei. In acelasi timp voi putea sa-mi pun intreaga energie in slujba prioritatilor lor", a declarat pentru Agerpres Constantin Trusca.Potrivit sursei citate, pentru alegerile din 11 iunie sunt asteptati la vot, in cele noua sectii de votare din Circumscriptia electorala Simian, aproximativ 9.000 de alegatori.Constantin Trusca a castigat la alegerile locale din iunie 2016 al doilea mandat de primar al comunei Simian, la care a renuntat dupa obtinerea unui fotoliu de deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2016.Potrivit paginii de internet a Camerei Deputatilor, el a avut doar o singura luare de cuvant, atunci cand a depus juramantul de investire si apare printre semnatari la patru initiative legislative.